پاسخ عراقچی به همتای لبنانی

وزیر خارجه ایران در پاسخ به همتای لبنانی اعلام کرد: ما نیز خواهان «فصلی جدید» در روابط دوجانبه هستیم.
پاسخ عراقچی به همتای لبنانی

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به همتای لبنانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

از دعوت محبت‌آمیز آقای یوسف رجی سپاسگزارم. در عین حال تصمیم او برای عدم استقبال از دعوت متقابل ایران در پاسخ به مهمان‌نوازی گرم ایشان در سفر گذشته اینجانب به لبنان، مایه شگفتی است. روشن است وزرای خارجه کشورهایی که روابط برادرانه و روابط کامل دیپلماتیک دارند، برای دیدار نیازی به یک محل «بی‌طرف» ندارند.

با توجه به اشغالگری اسرائیل در لبنان و نقض آشکار «آتش‌بس»، کاملاً درک می‌کنم که چرا همتای لبنانی ارجمندم آماده سفر به تهران نیست. ازاین‌رو با کمال میل دعوت او برای سفر به بیروت را می‌پذیرم. ما نیز خواهان «فصلی جدید» در روابط دوجانبه هستیم؛ روابط بر پایه همان اصول دقیقی که آقای رجی وزیر خارجه بر آن تأکید کرده است.

علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
0
0
پاسخ
مثل لاریجانی باش ببرش گوشه رینگ بعد بگو وقت ندارم
فرق یک سیاستمدار کارکشته در همین است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
0
0
پاسخ
کی گفت بیا بیروت؟!!
ناشناس
|
United States of America
|
۰۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
0
0
پاسخ
عحب
فرمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
0
0
پاسخ
آقای عراقچی وزیر چی رو با کمال میل می پذیری.او شما را دعوت نکرده ،جواب دعوت شما را داده و گفته کشور بیطرف ،بعد شما میگین دعوت اورا می پذیرم
عماد ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
0
0
پاسخ
آقای عراقچی احترام وگذشت شما نسبت به وزیر خارجه بی ادب لبنان قابل تقدیر و درک
است انشاءالله این احترام به حساب ضعف ما گذاشته نشود واین شخص بی ادب پر رو نشود
ومنافع کشور وجایکاه حزب الله مورد خدشه قرار نگیرد
سیفی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
0
1
پاسخ
آقای عراقچی هم نباید به‌لبنان بروند . در امورشان دخالت نکنید .‌
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
0
0
پاسخ
سلام لازم نیست جناب آقای عراقچی به لبنان در این برهه زمانی سفر کند خطر زیاد دارد من که سیاست مدار نیستم ولی به نظر من به صلاح نیست با وجود اسرائیلی های بی شرف در آن منطقه وسلام
