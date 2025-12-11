پاسخ عراقچی به همتای لبنانی

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به همتای لبنانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
از دعوت محبتآمیز آقای یوسف رجی سپاسگزارم. در عین حال تصمیم او برای عدم استقبال از دعوت متقابل ایران در پاسخ به مهماننوازی گرم ایشان در سفر گذشته اینجانب به لبنان، مایه شگفتی است. روشن است وزرای خارجه کشورهایی که روابط برادرانه و روابط کامل دیپلماتیک دارند، برای دیدار نیازی به یک محل «بیطرف» ندارند.
با توجه به اشغالگری اسرائیل در لبنان و نقض آشکار «آتشبس»، کاملاً درک میکنم که چرا همتای لبنانی ارجمندم آماده سفر به تهران نیست. ازاینرو با کمال میل دعوت او برای سفر به بیروت را میپذیرم. ما نیز خواهان «فصلی جدید» در روابط دوجانبه هستیم؛ روابط بر پایه همان اصول دقیقی که آقای رجی وزیر خارجه بر آن تأکید کرده است.