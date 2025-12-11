En
مراسم اهدای دکترای افتخاری به پزشکیان
تعداد بازدید : 203
کد خبر:۱۳۴۵۳۴۰
654 بازدید
نبض خبر

گشت مشترک بمب‌افکن‌های چین و روسیه

بمب‌افکن‌های راهبردی چین و روسیه ساعتی پیش یک پرواز مشترک در نزدیکی زنجیره جزایر ریوکیو انجام دادند. این عملیات در حریم هوایی بین‌المللی بر فراز دریای چین شرقی و غرب اقیانوس آرام صورت گرفت و شامل منطقه‌ای بین جزیره اصلی اوکیناوا و جزیره میاکو بود. این گشت هوایی، بخشی از دهمین تمرین سالانه همکاری نظامی دو کشور بود و هواپیماهای قادر به حمل سلاح هسته‌ای در آن مشارکت داشتند. مقامات پکن و مسکو این اقدام را پاسخی به تهدیدهای ایالات متحده و ژاپن در منطقه توصیف کرده‌اند.
برچسب‌ها:
نبض خبر بمب افکن چین روسیه ویدیو
