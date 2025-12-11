سهمیه بنزین ۳ هزار تومانی قابل ذخیره است؟

بر اساس اطلاعیه رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، سهمیه ۱۰۰ لیتری بنزین با نرخ ۳۰۰۰ تومان که بخشی از طرح سه‌نرخی شدن بنزین است قابل ذخیره در کارت سوخت نیست. یعنی اگر آن ۱۰۰ لیتر در ماه مصرف نشود، به ماه بعد منتقل نمی‌شود و از بین می‌رود.

شرکت ملی پخش همچنین اعلام کرده است: مالکان چند خودرویی، یک ماه فرصت دارند خودرو مشمول سهمیه را در سامانه تعیین کنند؛ در غیر این صورت، کارت سوخت خودرویی که در سه ماه گذشته بیشترین مصرف را داشته، به‌طور خودکار به‌عنوان کارت اصلی ثبت و کارت سایر خودروها باطل می‌شود.