روزن زهلیاسکوف، نخست وزیر بلغارستان روز پنج‌شنبه ۱۱ دسامبر پس از آنکه ده‌ها هزار نفر شب گذشته به اعتراضات سراسری در این کشور پیوستند و خواستار کناره‌گیری دولت به‌دلیل اتهامات فساد گسترده شدند، استعفا داد.

به گزارش تابناک به نقل از یوروینوز، روز چهارشنبه، ده‌ها هزار نفر در بلغارستان با برگزاری تجمعاتی با متهم کردن دولت این کشور به فساد گسترده، خواستار استعفای نخست وزیر شدند. این تظاهرات چند هفته پیش از پیوستن بلغارستان به منطقه یورو در اول ماه ژانویه برگزار می‌شود.

نخست وزیر بلغارستان با اعلام استعفای دولت خود در جلسه فوق‌العاده مجلس این کشور گفت: «ما صدای شهروندان را می‌شنویم و باید به خواسته‌های آن‌ها پاسخ دهیم. پیر و جوان صدای خود را برای استعفا بلند کرده‌اند. این موضع مدنی باید تشویق شود.»

زهلیاسکوف در ادامه گفت: با این حال، یک چالش بزرگ در پیش است، زیرا اعتراضات باید از این لحظه به بعد ویژگی‌های دولتی آینده را آشکار کند.

او گفت: «شهروندان باید این را از رهبران اعتراضات مطالبه کنند، درخواستی برای تشکیل دولتی است که بر دستاورد‌های دولت‌های پیشین بنا شود، البته از طریق انتقال آرام قدرت.»

تظاهرات روز چهارشنبه شهروندان بلغارستان پس از اعتراضات هفته گذشته در این کشور به بودجه پیشنهادی سال ۲۰۲۶ دولت بلغارستان، برگزار شد. معترضان با استفاده از نورهای لیزری، واژه‌های «استعفا» و «اخراج مافیا» را روی ساختمان پارلمان بلغارستان منعکس کردند.

شهروندان بلغارستان در این تجمعات اعتراضی که با حضور دانشجویان این کشور برگزار شد، نارضایتی خود را از فساد گسترده و ناتوانی دولت‌ها در مقابله با آن بیان کردند.

بلغاری‌های خارج از کشور نیز روز چهارشنبه با برگزاری تجمعاتی در بروکسل، لندن، برلین، وین، زوریخ و نیویورک، حمایت خود را از معترضان به دولت بلغارستان بیان کردند.

نگرانی‌ها از نفوذ الیگارشی

شهروندان بلغارستان در این اعتراضات، خشم خود را از «دلیان پ‌افسکی»، سیاست‌مدار و الیگارش بلغاری‌ و رهبر حزب «جنبش حقوق و آزادی‌ها»‌ (DPS) که از دولت ائتلافی اقلیت حمایت می‌کند، بیان کردند.

«دلیان پ‌افسکی» توسط آمریکا و بریتانیا به ترتیب در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ به‌دلیل فساد تحریم شده است.

معترضان «دلیان پ‌افسکی» را متهم می‌کنند که سیاست‌های دولت را در جهت منافع الیگارشی شکل می‌دهد.

رأی عدم اعتماد به کابینه

بنا بر این گزارش، بلغارستان، اگرچه اعتراضات در این کشور بیشتر مسالمت‌آمیز بوده است، اما ۵۷ نفر در صوفیه بازداشت شده‌اند.

استعفای نخست وزیر بلغارستان دقایقی پیش از آن‌که پارلمان این کشور به عدم اعتماد به دولت رای دهد، استعفای خود را اعلام کرد.

رومن رادف، رئیس جمهور چپ‌گرای بلغارستان نیز در حساب کاربری خود در فیس‌بوک با بیان اینکه تظاهرات روز چهارشنبه عملاً رأی «عدم اعتماد به کابینه» بوده است، از قانونگذاران کشورش خواست که هنگام رأی‌گیری در روز پنج‌شنبه به صدای مردم گوش دهند.