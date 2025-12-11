میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۴۵۳۱۴
بازدید: ۱۹۲۹

عکس: چهره مادرانه برج آزادی

برج‌نگاره «ویدئومپینگ» برج آزادی تهران، همزمان با شب ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، روز زن و مادر با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد رودکی در میدان آزادی برگزار شد، تا برج تاریخی آزادی به این مناسبت فرخنده چهره مادرانه‌ای به خود بگیرد. یکی از برنامه‌های فرهنگی این برج‌نگاره، نمایش اثر هنری مادرانه استاد محمود فرشچیان و همچنین اشعار و سروده‌های پروین اعتصامی در وصف مادر بوده که جلوه دیگری به برج آزادی بخشید.

عکس خبری برج آزادی تهران ولادت حضرت فاطمه مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی روز زن
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.