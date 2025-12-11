تصاویر محسورکننده از یک نهنگ گوژپشت

یک توریست ممنوعیت سیگار را نادیده گرفت و بدون توجه به هشدارهای کارکنان،...

مستند «منقار و مغز: پرندگان نابغه از سرزمین‌های جنوبی» به کارگردانی ولکر...

طی ساعات اخیر بارش برف در جاده چالوس آغاز شده و این مسیر کوهستانی را حال...

مسعود تجریشی رئیس دانشگاه شریف با اشاره به درج موضوع «خشک شدن دریاچه...

پیتون مشبک درازترین گونه مار در جهان است و برای بالا رفتن از درخت‌ها از...

بارش برف در جاده چالوس به‌ویژه در محدوده تونل کندوان آغاز شده و تردد...

شیر ماده پسری را در باغ‌وحش شهر ژوآن پزوا در برزیل به دلایلی نامعلوم به...

بارش باران از دقایقی پیش در مناطق مختلف تهران آغاز شده و ساکنان شرق و...

در حالی که پیش از این در حیواناتی چون میمون، شامپانزه، کلاغ، ماهی عاج...