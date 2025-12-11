۲۱/آذر/۱۴۰۴
Friday 12 December 2025
۰۵:۴۹
ویدئو
جدیدترین اخبار
یادداشت
فیلم
طبیعت و جغرافیا
تعداد بازدید : 260
کد خبر:۱۳۴۵۳۰۴
694
بازدید
نظرات:
۲
تاریخ انتشار: ۱۸:۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
11 December 2025
حیات وحش
تصاویر محسورکننده از یک نهنگ گوژپشت
تصاویر خیره کننده از یک نهنگ گوژپشت در فضای مجازی پربازدید شد.
برچسبها:
حیات وحش
نهنگ گوژپشت
ویدیو
نهنگ
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۱
انتشار یافته:
۲
ناشناس
|
|
۱۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
0
پاسخ
تصاویر مسحور کننده !
ا
|
|
۲۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
0
پاسخ
محسورکننده؟؟؟؟
