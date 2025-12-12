میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
پوردهقان در گفت‌و‌گو با تابناک:

مماشات بیش از اندازه مجلس با دولت دلار ۱۲۵ هزار تومانی را رقم زد / تسامح و مصلحت‌اندیشی اوضاع را بهتر نمی‌کند

نماینده اردکان در مجلس، با انتقاد از همراهی بیش از اندازه مجلس با دولت تأکید کرد که شرایط وخیم اقتصادی و نارضایتی دیگر مجالی برای تعارف و مصلحت‌اندیشی باقی نگذاشته است. او گفت چهار وزیر در مسیر استیضاح قرار دارند که دو نفر از آنان مستقیماً با معیشت مردم درگیرند و مجلس باید پاسخگوی وضعیت نابسامان اقتصادی باشد.
کد خبر: ۱۳۴۵۳۰۰
| |
1234 بازدید
|
۴

مماشات بیش از اندازه مجلس با دولت دلار ۱۲۵ هزار تومانی را رقم زد / تسامح و مصلحت‌اندیشی اوضاع را بهتر نمی‌کند

مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره روند استیضاح وزرا و ایجاد صف طولانی در این ارتباط در مجلس، گفت: استیضاح آخرین ابزار نظارتی نمایندگان است. وقتی شرایط به‌ قدری وخیم شود که تذکر و سؤال جواب ندهد، ناچاریم به استیضاح برسیم.

وی با بیان اینکه امروز چهار وزیر در مسیر استیضاح هستند؛ دو نفرشان مستقیم با معیشت مردم درگیرند؛ وزارت تعاون به‌ خاطر یارانه و کالابرگ و وزارت جهاد در حوزه نهاده‌ها و کشاورزی افزود: رئیس مجلس مطرح کرده که چون استیضاح زمان‌بر است، موضوع با رئیس‌جمهور در میان گذاشته شود تا شاید اصلاحاتی انجام شود. اما اگر وزیری قرار است دفاع کند، باید در صحن مجلس پاسخگو باشد. پس از بررسی بودجه و بازگشت نمایندگان از حوزه انتخابیه، استیضاح این چهار وزیر پیگیری خواهد شد.

پوردهقان با انتقاد از فضای سیاسی و عملکرد مجلس تصریح کرد: همراهی بیش از اندازه مجلس با دولت و تعارفات بی‌پایان هیئت‌رئیسه باعث شد فرصت‌ها از دست برود. نتیجه این مماشات، وخامت بیشتر اوضاع شد. امروز مردم با دلار ۱۲۵ هزار تومانی و تورم رسمی ۵۰ درصدی انتظار دارند مسیر سیاستگذاری اقتصادی تغییر کند. ما نمایندگان موظفیم این خواسته‌ها را پیگیری کنیم.

مماشات بیش از اندازه مجلس با دولت دلار ۱۲۵ هزار تومانی را رقم زد / تسامح و مصلحت‌اندیشی اوضاع را بهتر نمی‌کند

وی در بخش دیگری از صحبت هایش درپاسخ به سوال دیگر تابناک مبنی بر اینکه آیا در ارتباط با گرانی ها به هیئت رئیسه مجلس و دولت توصیه ای داشته اید، تصریح کرد: جمع زیادی از نمایندگان این موضوع را پیگیری می‌کنند اما مسئله فقط ساختاری نیست؛ بخش مهمی به مدیریت وزرا برمی‌گردد.

نماینده اردکان در مجلس ادامه داد:ک برخی فکر می‌کنند با جلسات و صحبت مشکلات حل می‌شود، در حالی که شرایط مردم بسیار سخت است.

پوردهقان اضافه کرد: وقتی میان مردم می‌رویم و از وضعیت بازنشستگان و درآمدها می‌پرسند، پاسخی نداریم. اینکه بگوییم صبر کنید تا استیضاح شود، برای مردم تلخ است. دولت و مجلس باید قاطعانه ورود کنند. تسامح و مصلحت‌اندیشی نه‌تنها اوضاع را بهتر نمی‌کند، بلکه آن را به سمت وخامت بیشتر می‌برد. مردم حق دارند پاسخ روشن و اقدام عملی ببینند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
طرح استیضاح استیضاح‌ دولت‌ مجلس  گرانی تورم دلار قیمت تابناک خبر فوری خبر فوری تابناک
روایت عنابستانی از ماجرای "سیلی به سرباز" بعد از پنج سال/فیلم
بحران «خودخوری» در مرغ داری‌ها جدی شد / وزارت جهاد صدای نماز میت مرغ داران را شنید؟
قرارداد ۱۱.۵ میلیارد دلاری آزادگان: مدلی برای توسعه میدان یا حیاط خلوت بانک‌های دولتی؟/ چرا مدل IPC برای بزرگ‌ترین میدان مشترک ایران جواب نمی‌دهد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جراره: صف طولانی استیضاح وزرا محصول تعلل هیئت‌رئیسه/ اصلاح کابینه باید پیش‌دستانه انجام شود
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۴
غفار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
0
3
پاسخ
۱۲۵تومن برای دلار چیزی نیست
کشوری تدییرایران باید منتظر دلارسیصدهزارتومنی باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
0
5
پاسخ
اخرش با این وفاقشون تو افزایش دلار تاریخ ساز میشن
ناشناس
|
Belgium
|
۰۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
0
7
پاسخ
اون دوره ای که همتی برکنار شده بود و وزیر اقتصاد نداشتیم اقتصاد در وضعیت پایدار و پر رونق بود. بعد که وزیر اقتصاد انتخاب شد و شروع به کار کرد باز هم تورم شروع شد. کاش میذاشتن همونجور بدون وزیر می موند.
ناشناس
|
Australia
|
۰۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
2
7
پاسخ
آدرس غلط ندین همه چیز به واشنگتن ختم میشه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
سمنو از سوی کشور همسایه ایران به ثبت جهانی رسید
طرز تهیه قیمه شاه عباسی
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
قدیمی‌ترین درخت انگور جهان
عکس: «جهانگیر فروهر» در حال صحبت با «لیلا فروهر»
مماشات بیش از اندازه مجلس با دولت دلار ۱۲۵ هزار تومانی را رقم زد / تسامح و مصلحت‌اندیشی اوضاع را بهتر نمی‌کند
آیا شُستن لباس های نو قبل از پوشیدن ضروری است؟
آمریکا فعالیت ۳ دیپلمات ایرانی در نیویورک را ممنوع کرد!
چرا امنیت دیجیتال باید اولویت ملی شود؟/کودکی در محاصره داده‌ها
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
عبور طلای ۱۸ عیار از ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان!
آزادی یک مادر بدهکار با کمک دانش آموزان
وضع اضطراری در واشنگتن به دلیل بارش باران‌های سیل‌آسا
ادعای کاخ سفید علیه ایران پس از دزدی دریایی در کارائیب
هدیه لاکچری یک مرد ایرانی به همسرش!
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره جنگ ایران و اسرائیل
خداداد عزیزی احضار شد
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
فرزند سیدحسن نصرالله در دیدار امروز با رهبر انقلاب
تصاویر دو جزیره ایران که در اشغال امارات است
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت با وتوی چین و روسیه مواجه می‌شود/ ژاپن می‌تواند زمینه همکاری ایران با آژانس را هموار کند
عباس عبدی: وضعیت کشور تغییراتی خواهد داشت
فانتوم؛ هیولایی که آسمان را گاز می‌گیرد
ویدیوی جنجالی پیشنهاد بی‌شرمانه به دختران مانتویی
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۴۹ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۳ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۶۷ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
زیباکلام: اگر امروز انتخابات باشد، جلیلی رئیس جمهور می‌شود!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005dyO
tabnak.ir/005dyO