نماینده اردکان در مجلس، با انتقاد از همراهی بیش از اندازه مجلس با دولت تأکید کرد که شرایط وخیم اقتصادی و نارضایتی دیگر مجالی برای تعارف و مصلحت‌اندیشی باقی نگذاشته است. او گفت چهار وزیر در مسیر استیضاح قرار دارند که دو نفر از آنان مستقیماً با معیشت مردم درگیرند و مجلس باید پاسخگوی وضعیت نابسامان اقتصادی باشد.

مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره روند استیضاح وزرا و ایجاد صف طولانی در این ارتباط در مجلس، گفت: استیضاح آخرین ابزار نظارتی نمایندگان است. وقتی شرایط به‌ قدری وخیم شود که تذکر و سؤال جواب ندهد، ناچاریم به استیضاح برسیم.

وی با بیان اینکه امروز چهار وزیر در مسیر استیضاح هستند؛ دو نفرشان مستقیم با معیشت مردم درگیرند؛ وزارت تعاون به‌ خاطر یارانه و کالابرگ و وزارت جهاد در حوزه نهاده‌ها و کشاورزی افزود: رئیس مجلس مطرح کرده که چون استیضاح زمان‌بر است، موضوع با رئیس‌جمهور در میان گذاشته شود تا شاید اصلاحاتی انجام شود. اما اگر وزیری قرار است دفاع کند، باید در صحن مجلس پاسخگو باشد. پس از بررسی بودجه و بازگشت نمایندگان از حوزه انتخابیه، استیضاح این چهار وزیر پیگیری خواهد شد.

پوردهقان با انتقاد از فضای سیاسی و عملکرد مجلس تصریح کرد: همراهی بیش از اندازه مجلس با دولت و تعارفات بی‌پایان هیئت‌رئیسه باعث شد فرصت‌ها از دست برود. نتیجه این مماشات، وخامت بیشتر اوضاع شد. امروز مردم با دلار ۱۲۵ هزار تومانی و تورم رسمی ۵۰ درصدی انتظار دارند مسیر سیاستگذاری اقتصادی تغییر کند. ما نمایندگان موظفیم این خواسته‌ها را پیگیری کنیم.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش درپاسخ به سوال دیگر تابناک مبنی بر اینکه آیا در ارتباط با گرانی ها به هیئت رئیسه مجلس و دولت توصیه ای داشته اید، تصریح کرد: جمع زیادی از نمایندگان این موضوع را پیگیری می‌کنند اما مسئله فقط ساختاری نیست؛ بخش مهمی به مدیریت وزرا برمی‌گردد.

نماینده اردکان در مجلس ادامه داد:ک برخی فکر می‌کنند با جلسات و صحبت مشکلات حل می‌شود، در حالی که شرایط مردم بسیار سخت است.

پوردهقان اضافه کرد: وقتی میان مردم می‌رویم و از وضعیت بازنشستگان و درآمدها می‌پرسند، پاسخی نداریم. اینکه بگوییم صبر کنید تا استیضاح شود، برای مردم تلخ است. دولت و مجلس باید قاطعانه ورود کنند. تسامح و مصلحت‌اندیشی نه‌تنها اوضاع را بهتر نمی‌کند، بلکه آن را به سمت وخامت بیشتر می‌برد. مردم حق دارند پاسخ روشن و اقدام عملی ببینند.