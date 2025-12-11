میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پلیس: تردد در محورهای کوهستانی فقط با زنجیرچرخ

جانشین پلیس راه راهور فراجا آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور را تشریح و تأکید کرد، تردد در محورهای کوهستانی منوط به همراه داشتن زنجیرچرخ است.
کد خبر: ۱۳۴۵۲۹۲
| |
702 بازدید

پلیس: تردد در محورهای کوهستانی فقط با زنجیرچرخ

به گزارش تابناک، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای کشور اعلام کرد: در حال حاضر ترافیک در اکثر محورهای مواصلاتی استان‌های سراسر کشور پرحجم اما روان گزارش می‌شود.

وی افزود: در برخی محورهای استان‌های مازندران، اصفهان، سمنان، چهارمحال و بختیاری، کهگلویه و بویر احمد، فارس، بوشهر، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، کرمانشاه، آذربایجان غربی و کردستان، هشدار نارنجی صادر کرده است، گفت: احتمال بارش برف و باران، مه غلیظ در محورهای کوهستانی، احتمال سقوط سنگ، کاهش دید افقی برای رانندگان وسایل نقلیه وجود دارد.

تردد در محورهای کوهستانی منوط به همراه داشتن زنجیرچرخ

سرهنگ محبی با هشدار نسبت به شرایط ناپایدار جوی گفت: توصیه می‌کنیم هموطنان عزیز در چنین شرایطی از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت الزام به سفر، حتماً تجهیزات زمستانی و ایمنی به‌ویژه زنجیرچرخ، پوشاک گرم، تغذیه و مواد غذایی کافی همراه داشته باشند.

جانشین پلیس راه تاکید کرد: در محورهای کوهستانی در صورت بارش برف، همکاران پلیس راه اجازه تردد به رانندگان وسایل نقلیه فاقد زنجیر چرخ را نخواهند داد.

به گفته جانشین پلیس راه راهور فراجا، مه غلیظ در محورهای کوهستانی باعث کاهش شدید دید افقی رانندگان شده و لازم است خودروها با چراغ مه‌شکن و روشنایی کامل تردد کنند.

سرهنگ محبی در پایان تأکید کرد: تمامی نیروهای پلیس راه در گردنه‌های برف‌گیر و محورهای اصلی کشور مستقرند و تلاش می‌کنند تا هموطنان سفری ایمن داشته باشند و سالم به مقصد برسند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پلیس راه وضعیت جاده ها بارش باران بارش برف لغزندگی جاده ها مه گرفتگی
روایت عنابستانی از ماجرای "سیلی به سرباز" بعد از پنج سال/فیلم
بحران «خودخوری» در مرغ داری‌ها جدی شد / وزارت جهاد صدای نماز میت مرغ داران را شنید؟
قرارداد ۱۱.۵ میلیارد دلاری آزادگان: مدلی برای توسعه میدان یا حیاط خلوت بانک‌های دولتی؟/ چرا مدل IPC برای بزرگ‌ترین میدان مشترک ایران جواب نمی‌دهد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: کوه‌های تهران با برف نمایان شد!
عکس: جاده هراز هم اکنون؛ بارش شدید برف
عکس: سراب روانسر قبل و بعد بارش‌های چند روز گذشته
اگر ساکن این شهرها هستید، برای برف آماده باشید +نقشه
هشدار بارش رگباری در تهران
تصاویر تازه از دریاچه ارومیه: دوباره جان گرفت
عکس: کوهستان الوند همدان پس از بارش برف
اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در تهران لغو شد
هشدار جدی هواشناسی برای این مناطق کشور
عکس: گله بزرگ گوسفندان زیر برف امروز کردستان
عکس: بارش اولین برف پاییزی در زنجان
عکس: روح زمستان در زنجان دمیده شد!
عکس: حجم سنگین برف در ارتفاعات سقز
تصاویر بارش سنگین برف در توچال
عکس: رنگین‌کمان چشم‌نواز پس از باران در تهران
تهران از فردا سردتر می‌شود
بارش برف و باران در ۲۸ استان کشور
جده زیر آب رفت! + عکس
بارش برف و باران در ۱۵ استان از فردا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
قدیمی‌ترین درخت انگور جهان
عکس: «جهانگیر فروهر» در حال صحبت با «لیلا فروهر»
مماشات بیش از اندازه مجلس با دولت دلار ۱۲۵ هزار تومانی را رقم زد / تسامح و مصلحت‌اندیشی اوضاع را بهتر نمی‌کند
آیا شُستن لباس های نو قبل از پوشیدن ضروری است؟
آمریکا فعالیت ۳ دیپلمات ایرانی در نیویورک را ممنوع کرد!
چرا امنیت دیجیتال باید اولویت ملی شود؟/کودکی در محاصره داده‌ها
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
عبور طلای ۱۸ عیار از ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان!
آزادی یک مادر بدهکار با کمک دانش آموزان
وضع اضطراری در واشنگتن به دلیل بارش باران‌های سیل‌آسا
ادعای کاخ سفید علیه ایران پس از دزدی دریایی در کارائیب
هدیه لاکچری یک مرد ایرانی به همسرش!
عکس: کوه‌های تهران با برف نمایان شد!
عکس: جاده هراز هم اکنون؛ بارش شدید برف
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره جنگ ایران و اسرائیل
خداداد عزیزی احضار شد
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
فرزند سیدحسن نصرالله در دیدار امروز با رهبر انقلاب
تصاویر دو جزیره ایران که در اشغال امارات است
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت با وتوی چین و روسیه مواجه می‌شود/ ژاپن می‌تواند زمینه همکاری ایران با آژانس را هموار کند
عباس عبدی: وضعیت کشور تغییراتی خواهد داشت
فانتوم؛ هیولایی که آسمان را گاز می‌گیرد
ویدیوی جنجالی پیشنهاد بی‌شرمانه به دختران مانتویی
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۴۷ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۳ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۶۷ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
زیباکلام: اگر امروز انتخابات باشد، جلیلی رئیس جمهور می‌شود!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005dyG
tabnak.ir/005dyG