پلیس: تردد در محورهای کوهستانی فقط با زنجیرچرخ

جانشین پلیس راه راهور فراجا آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور را تشریح و تأکید کرد، تردد در محورهای کوهستانی منوط به همراه داشتن زنجیرچرخ است.

به گزارش تابناک، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای کشور اعلام کرد: در حال حاضر ترافیک در اکثر محورهای مواصلاتی استان‌های سراسر کشور پرحجم اما روان گزارش می‌شود.

وی افزود: در برخی محورهای استان‌های مازندران، اصفهان، سمنان، چهارمحال و بختیاری، کهگلویه و بویر احمد، فارس، بوشهر، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، کرمانشاه، آذربایجان غربی و کردستان، هشدار نارنجی صادر کرده است، گفت: احتمال بارش برف و باران، مه غلیظ در محورهای کوهستانی، احتمال سقوط سنگ، کاهش دید افقی برای رانندگان وسایل نقلیه وجود دارد.

تردد در محورهای کوهستانی منوط به همراه داشتن زنجیرچرخ

سرهنگ محبی با هشدار نسبت به شرایط ناپایدار جوی گفت: توصیه می‌کنیم هموطنان عزیز در چنین شرایطی از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت الزام به سفر، حتماً تجهیزات زمستانی و ایمنی به‌ویژه زنجیرچرخ، پوشاک گرم، تغذیه و مواد غذایی کافی همراه داشته باشند.

جانشین پلیس راه تاکید کرد: در محورهای کوهستانی در صورت بارش برف، همکاران پلیس راه اجازه تردد به رانندگان وسایل نقلیه فاقد زنجیر چرخ را نخواهند داد.

به گفته جانشین پلیس راه راهور فراجا، مه غلیظ در محورهای کوهستانی باعث کاهش شدید دید افقی رانندگان شده و لازم است خودروها با چراغ مه‌شکن و روشنایی کامل تردد کنند.

سرهنگ محبی در پایان تأکید کرد: تمامی نیروهای پلیس راه در گردنه‌های برف‌گیر و محورهای اصلی کشور مستقرند و تلاش می‌کنند تا هموطنان سفری ایمن داشته باشند و سالم به مقصد برسند.