بیت‌کوین سقوط کرد

بیت‌کوین در ساعات معاملاتی آسیا کاهش یافت، در حالی که سایر دارایی‌های پرریسک پس از کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا و ابراز خوش‌بینی نسبت به اقتصاد، رشد کردند.
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، این ارز دیجیتال اصلی تا ۲.۷٪ کاهش یافت و صبح پنج‌شنبه در سنگاپور به طور موقت به زیر ۹۰،۰۰۰ دلار رسید، در حالی که روز قبل به بالاترین سطح روزانه ۹۴،۴۹۰ دلار رسیده بود، طبق داده‌های جمع‌آوری شده توسط بلومبرگ. توکن‌های کوچک‌تر شامل اتریوم، XRP و سولانا نیز عقب‌نشینی کردند.

بیت‌کوین در موقعیت ضعیفی قرار دارد، پس از تحمل یک فروش طولانی‌مدت که از اوایل اکتبر آغاز شد و با یک رویداد بزرگ نقدینگی، حدود ۱۹ میلیارد دلار از شرط‌بندی‌های اهرمی را از بین برد. سهام آسیایی روز پنج‌شنبه پس از آنکه رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، کاهش یک‌چهارم درصدی نرخ بهره را اعمال کرد، همسو با رشد وال استریت افزایش یافت، اما این اقدام تأثیری بر روحیه معامله‌گران ارز دیجیتال نداشت.

«این یک جدایی واضح است»، گفت شون مک‌نالتی، سرپرست معاملات مشتقات APAC در FalconX.

شرکت Strategy Inc، که توسط مایکل سیلور هدایت می‌شود و در خزانه بیت‌کوین سرمایه‌گذاری می‌کند، از ۱ تا ۷ دسامبر، ۱۰،۶۲۴ توکن به ارزش ۹۶۲.۷ میلیون دلار خریداری کرد که بزرگ‌ترین خرید این شرکت از ژوئیه تاکنون بوده است.

با این حال، این اقدام نتوانست قیمت توکن را بالای ۹۴،۰۰۰ دلار نگه دارد، «که تأیید می‌کند تقاضا توسط فروش ساختاری تحت فشار قرار گرفته است»، مک‌نالتی افزود.

سطح مهم بعدی برای بیت‌کوین ۸۸،۵۰۰ دلار است و ۸۵،۰۰۰ دلار «به‌عنوان خط حیاتی در نظر گرفته می‌شود»، مک‌نالتی اضافه کرد.

