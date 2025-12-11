عکس: توری‌های ضدپهپاد در خطوط مقدم اوکراین

در سراسر خطوط مقدم جنگ اوکراین، نیروهای اوکراینی با استفاده از توری‌های ضدپهپاد تلاش می‌کنند از سربازان، غیرنظامیان و زیرساخت‌ها در برابر حملات پهپادهای روسی محافظت کنند.این تورها که بر فراز جاده‌ها، بازارها و ساختمان‌های مسکونی نصب شده‌اند، اکنون بخشی از چهره‌ی روزمره شهرهای خط مقدم مانند کستیانتینیوکا، کراماتورسک، خرسون، اوریخیف و چاسیف یار شده‌اند.