میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۵۲۲۱
بازدید: ۱۰۳۵

عکس: توری‌های ضدپهپاد در خطوط مقدم اوکراین

در سراسر خطوط مقدم جنگ اوکراین، نیروهای اوکراینی با استفاده از توری‌های ضدپهپاد تلاش می‌کنند از سربازان، غیرنظامیان و زیرساخت‌ها در برابر حملات پهپادهای روسی محافظت کنند.این تورها که بر فراز جاده‌ها، بازارها و ساختمان‌های مسکونی نصب شده‌اند، اکنون بخشی از چهره‌ی روزمره شهرهای خط مقدم مانند کستیانتینیوکا، کراماتورسک، خرسون، اوریخیف و چاسیف یار شده‌اند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل اوکراین روسیه پهپاد
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.