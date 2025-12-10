میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۵۲۰۳
بازدید: ۱۳۹۰

عکس: پنجره‌ای به گذشته؛ ورود نخستین اتومبیل به ایران

در سال ۱۲۷۹ خورشیدی، زمانی که مظفرالدین‌شاه قاجار شیفته مظاهر تمدن غرب بود، نخستین جفت اتومبیل‌های رنوی فرانسوی را در پاریس خریداری کرد و از راه روسیه و دریای خزر به ایران فرستاد. هرچند یکی از این خودروها در مسیر از کار افتاد و دیگری بعدها در ماجرای ترور نافرجام محمدعلی‌شاه آسیب دید، اما همین اقدام آغازگر ورود صنعت اتومبیل به ایران و رواج آن ابتدا در دربار و سپس میان اشراف، سیاستمداران و تجار بزرگ شد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس تاریخی پنجره‌ای به گذشته مظفرالدین شاه قاجار اتومبیل‌ صنعت اتومبیل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.