عکس: پنجره‌ای به گذشته؛ ورود نخستین اتومبیل به ایران

در سال ۱۲۷۹ خورشیدی، زمانی که مظفرالدین‌شاه قاجار شیفته مظاهر تمدن غرب بود، نخستین جفت اتومبیل‌های رنوی فرانسوی را در پاریس خریداری کرد و از راه روسیه و دریای خزر به ایران فرستاد. هرچند یکی از این خودروها در مسیر از کار افتاد و دیگری بعدها در ماجرای ترور نافرجام محمدعلی‌شاه آسیب دید، اما همین اقدام آغازگر ورود صنعت اتومبیل به ایران و رواج آن ابتدا در دربار و سپس میان اشراف، سیاستمداران و تجار بزرگ شد.