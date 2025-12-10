میلی صفحه خبر لوگو بالا
عکس: چهل ستون؛ نماد معماری اصیل ایرانی

کاخ چهل‌ستون اصفهان از بناهای تاریخی اصفهان است که در دوره شاه عباس یکم در دوره صفوی احداث آن آغاز شد و در سلطنت شاه عباس دوم، ساختمان تکمیل شد. این کاخ به‌طوری که شهرت دارد چهل‌ستون نیست بلکه دارای بیست ستون است که سقف جلوخانِ ورودی آن را نگاهداری می‌کنند. پاره‌ای از سیاحان چنین تصور کرده‌اند که سابقاً این کاخ جلوخان دیگری هم داشته که قرینهٔ جلوخان کنونی بوده و آن هم دارای بیست ستون بوده است. در کل، اگرچه انعکاس ستونهای بیست‌گانه تالارهای چهلستون در حوض مقابل عمارت، مفهوم چهلستون را بیان می‌کند ولی در حقیقت عدد چهل در ایران کثرت و تعدد را می‌رساند و وجه تسمیه عمارت مزبور به چهلستون به علت تعدد ستونهای کاخ می‌باشد.

عکس تاریخی اصفهان چهل ستون معماری
