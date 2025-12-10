En
ترامپ صدای پاپ را هم درآورد!
تعداد بازدید : 529
کد خبر:۱۳۴۵۱۸۱
2701 بازدید
نبض خبر

هر روز به ما فحش می‌دهید چرا انقلاب کردید؟!

علیرضا علوی‌تبار از عناصر اطلاعاتی جریان اصلاحات در گفت‌وگویی با بیان کرد: «جامعه ما متعادل نیست به شدت عصبانی است، حق هم دارد، این نسل جدید به شدت عصبانی است. اینکه به همه چیز فحش می‌دهد عصبانی است، رپ‌هایی را دوست دارد که همه‌اش فحش است، من هم خیلی آن نوع رپ‌ها را دوست دارم، خیلی خوشم می‌آید، رپری که فحش می‌دهد را دوست دارم.» او همچنین با اشاره به وضعیت کشور و درباره مکالمه‌اش با نسل زد گفت: «من هر روز به اینها می‌گویم به ما فحش می‌دهید چرا انقلاب کردید؟! (آن وقت) می‌خواهید خودتان انقلاب کنید؟!» تحلیل علوی تبار را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر علیرضا علوی تبار ویدیو خشم عمومی نسل زد رپ خشم خشونت عصبانیت جامعه ایران
