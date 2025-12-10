نبض خبر
تلویزیون اسرائیل: ایران در این کشور یک جبهه جدید علیه ما باز کرده!
تلویزیون آی 24 نیوز اسرائیل در گزارشی درباره جنگ داخلی سودان مدعی شد: «چه اتفاقی میافتد وقتی ایران جبههای جدید و در عین حال قدیمی را میگشاید؟ جبههای که قواعد بازی را در قلب آفریقا تغییر میدهد... از نظر اقتصادی، ایران از هرجومرج در سودان استفاده میکند تا معاملات پایاپای نفت و سلاح ایرانی در برابر طلای سودان انجام دهد...ایران با ارتباط گرفتن با ژنرال عبدالفتاح برهان و ارتش رسمی سودان، مستقیماً در طرح سعودی و اسرائیلی برای ایجاد یک منطقه ضد ایرانی در دریای سرخ خرابکاری میکند... این کشور به جایی تبدیل شده که در آن ایران میسنجد تا چه حد میتواند در دریای سرخ پیشروی کند بدون اینکه کسی جلوی آن را بگیرد...» گزارش کامل را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱