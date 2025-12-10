نبض خبر
تصاویر تحرکات نظامی در مرزهای غربی ایران
تصاویری تحرکات نظامی گروههای تروریستی تجزیه طلب در مرزهای غربی ایران توسط همین عناصر تجزیه طلب منتشر شده است. دولت عراق و اقلیم کردستان به ایران متعهد شدهاند در مرز ایران این تجزیه طلبان هیچ گونه حضوری نداشته باشند و این تحرکات همزمان با تشدید حضور آمریکاییها در کردستان عراق نگرانیهایی را در پی داشته است.
