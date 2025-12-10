En
ماجرای قتلی که در ساعات اخیر جنجالی شد
تصاویر تحرکات نظامی در مرزهای غربی ایران

تصاویری تحرکات نظامی گروه‌های تروریستی تجزیه طلب در مرزهای غربی ایران توسط همین عناصر تجزیه طلب منتشر شده است. دولت عراق و اقلیم کردستان به ایران متعهد شده‌اند در مرز ایران این تجزیه طلبان هیچ گونه حضوری نداشته باشند و این تحرکات همزمان با تشدید حضور آمریکایی‌ها در کردستان عراق نگرانی‌هایی را در پی داشته است.
نبض خبر کردستان عراق ویدیو تجزیه طلبان فیلم آمریکا تجزیه ایران اسرائیل
