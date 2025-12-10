خانه سینما چرا به پرونده پژمان جمشیدی وارد نشد؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ همایون اسعدیان امروز ۱۹ آذرماه در نشست رسانهای خوددر پاسخ به سوالی درباره پرونده پژمان جمشیدی، گفت: ماجرای پرونده پژمان جمشیدی شاکی خصوصی دارد و خانه سینما نمیتواند وارد شود.
او ادامه داد: اینکه یک نفری به هر اتهامی از یکی از همکاران ما شکایت بکند و او را به زندان بیندازد قطعا پشت پرده ما پیگیر میشویم که چه اتفاقی افتاده است، اما نمیتوانیم ورود مستقیم داشته باشیم. ولی ماجرای اخیر بابت مهمان خصوصی هنرمندان، شکایت شخصی نبوده است و باید پیگیری کنیم.
مدیرعامل خانه سینما با اشاره به شورای صیانت خانه سینما ادامه داد: ما همیشه بحثی با مسئولان داریم که یک شورای صیانت سالها در خانه سینما بوده که بعضی پروندههای اخلاقی هم در آن بررسی شده و در آن زمینه حکم هم داده شده بدون اینکه بخواهیم اسم بیاوریم و هوچیگری کنیم، چون سعی میکنیم خودمان از فضای خودمان حراست بکنیم.
همایون اسعدیان گفت: الان هم موضوعمان این است که اگر دوستان از مواردی مطلع هستند که ما بیاطلاع هستیم، لطف کنند به شورای صیانت اطلاع بدهند، خودمان هم علاقهمندیم پیگیری کنیم.