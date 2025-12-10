آقای ثابتی! اعتبار مجلس را به توپ نبندید

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ این چند خط را با هم بخوانیم: "برادر عزیز! شما به مناسبت هفته بسیج پا شدی رفتی تو ایرانخودرو، یکی از شرکتهای زیرمجموعهش، سخنرانی میکنی؟ و میگویی امروز ایرانخودرو نماد تفکر بسیجی و تبدیل تهدیدها به فرصت است. واقعاً نمیدانی امروز چه باند مافیایی و فاسدی ایرانخودرو را گرفته؟ چه جریانی آنجا حکمرانی دارد میکند؟ آن لباس تن تو آقای حسنزاده، لباس مقدسی است. ما عزیزترین چهرههامان، حاج قاسم، حاجیزاده، سلامی… اینها را با لباس سپاه شهید تقدیم کردیم، شهید شدند. شما پا میشی میری کنار استکبار داخلی مینشینی این حرفها را میزنی؟ یا واقعاً نمیدانی آنجا چه خبر است یا پشتپردههایی دارد. اگر امروز بخشی از مردم دچار تردید میشوند بهخاطر این است که رفتارهای غلط را از امثال شما میبینند، و اگر عمومی نگفته بودی، من عمومی نقدت نمیکردم." (پایان نقل قول)
این 126 کلمه، تمام فریادی است که روز گذشته امیرحسین ثابتی، از نمایندگان مجلس، خطاب به سردار حسنزاده فرمانده سپاه تهران بزرگ مطرح کرده است. درباره این جملات چند نکته را به شرح ذیل میتوان نوشت:
1- آقای ثابتی در این صحبت خود که بهصورت عمومی و گسترده از تریبون مجلس پخش شده و تا همین لحظه هم روی کانال شخصیاش قرار دارد، مطالبی علیه آقای حسنزاده بیان میکند که در یک نمونه نادر در سیاست، حتی یک جملهاش هم خالی از ایراد نیست! یعنی اگر آن دو کلمه اوّل یعنی «برادر عزیز!» -که آنهم ادامه صحبتش نشان میدهد، ریاکارانه گفته شده-را کنار بگذاریم، عملاً همه جملاتش بهطور کامل، یا دستکم آمیخته با خلافگویی یا اتهامافکنی است.
2- آنچه آقای سردار حسنزاده از آن بازدید کرده، نه یک زیرمجموعه ایران خودرو، بلکه نمایشگاه «خودکفایی و صنعت هوشمند» با محوریت بسیج کارگران و کارخانجات سپاه بزرگ تهران بوده که فقط مکانش در ساپکو قرار داشت و این بازدید هیچ ارتباط مستقیمی به این شرکت ندارد؛ آنچه مورد بازدید قرار گرفته، محصولات نزدیک به 100 شرکت دانشبنیان، صنعتی و تولیدی از جمله صاایران، پارسالکتریک، سازمان صنایع دفاعی، پردیس هوش مصنوعی، صنایع الکترواپتیک، شرکتهای هلدینگهای بنیاد مستضعفان و برخی شرکتهای خودروسازی و قطعهسازی است و این مسئله نیز باز ارتباط مستقیمی با ایرانخودرو نداشته است.
3- آنچه سردار حسنزاده گفته نیز هیچ نسبتی با ادعای آقای ثابتی ندارد؛ فرمانده سپاه تهران بزرگ نهتنها ایرانخودرو را نماد تفکر بسیجی و تبدیل تهدیدها به فرصت نخوانده، بلکه در مصاحبهای که با یک خبرنگار حاضر در این نمایشگاه انجام میدهد به گلههای مردم از برخی قیمتگذاریها و کیفیتها و ... نیز اشاره میکند؛ آنچه سردار حسنزاده درباره تهدید و فرصت مطرح میکند به این شکل است که " اگر به هدف مد نظر رئیسجمهور درباره تولید یک موتور خودروی ایرانی با مصرف سوخت کمتر از 5 لیتر برسیم، یعنی توانستهایم تهدید را به فرصت تبدیل کنیم" که این جملات هیچ نسبتی با صحبت آقای ثابتی ندارد.
4- آقای ثابتی میگوید که ما! حاج قاسمها و حاجیزادهها و سلامیها و ... را با لباس سپاه تقدیم شهادت کردیم! آیا کسی نیست که از آقای ثابتی بپرسد دقیقاً این خلافگوییها و عربدهکشیها از مجلس و بیهنری در حکمرانی و اختلافافکنی در سطح عمومی و حتی در میان حزباللهیها چه نسبتی با مرام و منش حاج قاسمها و سلامیها و حاجیزادهها دارد؟ آیا الان بر کسی از مطلعان پوشیده است که از قضا حاج قاسم و امثال او کاملاً با این روش آقای ثابتی و برخی سیاستمداران مورد علاقه آنها مخالف بودند و مناسبات دیگری را در حوزههای اجتماعی و سیاسی پیگیری میکردند؟ چند سال پیش یکی از نمایندگان مجلس، به گوشهای از پشتپرده نظرات حاج قاسم اشاره کرد که با واکنش تند همین دوستان آقای ثابتی مواجه شد. اگر بنا به گفته این مسائل باشد، احتمالاً چندان برای آقای ثابتی و برخی دوستان خوشایند به نظر نیاید. لذا بهتر است که اگر راجع به آن واقعیات، بحثی نمیشد، از این خلافگوییها هم پرهیز شود!
5- آقای ثابتی با مشتی پر از دروغ و اتهامافکنی به سردار حسنزاده، از او میخواهد که حرمت این لباس مقدس سپاه را حفظ کند! این از آن طنزهای عجیب ماجراست؛ فردی که با دروغ خالص و محض، حرمت یک انسان و یک فرمانده سپاه را نگه نمیدارد و به شایعات و دروغگوهای سنگین و اتهامزنیهای عجیب و غریب علیه او روی میآورد و در واقع نه به یک فرد، بلکه به یک نهاد و یک لباس حملهور میشود و تلویحاً آن را همپیاله با فاسدان میخواند، حالا از او میخواهد که حرمت این لباس را حفظ کند؟!
6- یک فرمانده سپاه حتماً باید مراقب عملکردش باشد و تجربه نیز نشان میدهد که سپاه جزو سالمترین نهادهاست و همین ادعای آقای ثابتی هم کاملاً غلط از آب درآمد؛ امّا جناب ثابتی نباید از خود بپرسد که آیا او شأن مجلس و صندلیهای آن را حفظ کرده یا بعضاً با ادعای غلط اعتبار مجلس را به توپ بسته است؟ آنکس که بدون هیچ تحقیقی، هرآنچه به ذهنش خطور کرده بیجهت فریاد میزند، آن را از پشت تریبون رسمی اعلام میکند و نسبت به تصحیح سخنش نیز کاهل است و آنکس که بیش از آن که حقیقت برایش مسئله باشد، به هیجان کار میاندیشد و «بازی با اعتبار افراد» را به «کمک درست به حکمرانی» ترجیح میدهد، چه نسبتی با عصاره فضائل ملت میتواند داشته باشد؟
7- «عقلانیت» و «انصاف» حکم میکرد که وقتی خبری به این نحو، آنهم درباره یک سردار سپاه –که جناب ثابتی حداقل در لفظ مدعی است به نهاد و لباسش احترام میگذارد- به ایشان رسید، آن خبر را از منابع موثق چک میکرد و یا تماسی با خود آقای حسنزاده و یا اطرافیان مطلع ایشان برقرار میکرد تا اینچنین با اطلاعات دروغ به یک فرد تاخته نشود و افکار عمومی دستخوش آشفتگی نگردد. هیجانزدگی و ناسزاگویی، حتماً با شان نمایندگی نمیتواند تناسب داشته باشد. و این بهویژه از ناحیه نماینده محترمی که خود را جزو عدالتخواهان و اصولگرایان(به معنای دقیق کلمه و نه اصطلاح سیاسی آن) میخواند، حتماً باید بیش از دیگران مراعات شود.