دولت : طرح زوج و فرد در روزهای تعطیل هم برقرار است!

دبیرکارگروه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران گفت: طرح محدودیت تردد خودرو‌ها بر اساس شماره پلاک (زوج و فرد) تا اطلاع ثانوی به‌قوت خود باقی است.

به گزارش تابناک؛ حسن عباس نژاد، دبیر کارگروه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران گفت: بر اساس اعلام مسئولان، این تصمیم مطابق با مصوبات قبلی کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران و با هدف حفظ سلامت شهروندان گرفته شده است. بر این اساس، کلیه مصوبات این کارگروه، به‌جز موضوع تعطیلی مدارس، تا اطلاع ثانوی پابرجاست.

وی افزود: در این طرح، خودرو‌های با پلاک فرد، تنها در روز‌های فرد و خودرو‌های با پلاک زوج، تنها در روز‌های زوج مجاز به تردد در محدوده طرح هستند. نظارت بر اجرای این طرح بر عهده پلیس راهور و شهرداری تهران است.

عباس نژاد گفت: این طرح روز‌های شنبه تا پنجشنبه (به‌جز روز‌های تعطیل رسمی) اجرا می‌شود. در روز‌های جمعه، طرح زوج و فرد تعطیل است و محدودیتی بر اساس شماره پلاک اعمال نمی‌شود.

تمامی خودرو‌های شخصی ملزم به رعایت این طرح هستند. در مورد سرویس‌های مدارس، تنها وسایل نقلیه‌ای که مجوز رسمی از آموزش و پرورش داشته باشند، از این طرح معاف هستند. تاکسی‌های اینترنتی نیز موظف به رعایت کامل طرح زوج و فرد و طرح ترافیک هستند.

هدف اصلی این اقدام کاهش ترافیک و آلودگی هوا به عنوان اقدامی فوری در کنار برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت است. بر اساس آمار اعلامی، اجرای این طرح در روز‌های گذشته منجر به کاهش حدود ۳۰ تا ۳۵ درصدی ترافیک شهر شده است.