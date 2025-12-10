میلی صفحه خبر لوگو بالا
دولت : طرح زوج و فرد در روزهای تعطیل هم برقرار است!

دبیرکارگروه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران گفت: طرح محدودیت تردد خودرو‌ها بر اساس شماره پلاک (زوج و فرد) تا اطلاع ثانوی به‌قوت خود باقی است.
به گزارش تابناک؛ حسن عباس نژاد، دبیر کارگروه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران گفت: بر اساس اعلام مسئولان، این تصمیم مطابق با مصوبات قبلی کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران و با هدف حفظ سلامت شهروندان گرفته شده است. بر این اساس، کلیه مصوبات این کارگروه، به‌جز موضوع تعطیلی مدارس، تا اطلاع ثانوی پابرجاست.

وی افزود: در این طرح، خودرو‌های با پلاک فرد، تنها در روز‌های فرد و خودرو‌های با پلاک زوج، تنها در روز‌های زوج مجاز به تردد در محدوده طرح هستند. نظارت بر اجرای این طرح بر عهده پلیس راهور و شهرداری تهران است.

عباس نژاد گفت: این طرح روز‌های شنبه تا پنجشنبه (به‌جز روز‌های تعطیل رسمی) اجرا می‌شود. در روز‌های جمعه، طرح زوج و فرد تعطیل است و محدودیتی بر اساس شماره پلاک اعمال نمی‌شود.

تمامی خودرو‌های شخصی ملزم به رعایت این طرح هستند. در مورد سرویس‌های مدارس، تنها وسایل نقلیه‌ای که مجوز رسمی از آموزش و پرورش داشته باشند، از این طرح معاف هستند. تاکسی‌های اینترنتی نیز موظف به رعایت کامل طرح زوج و فرد و طرح ترافیک هستند.

هدف اصلی این اقدام کاهش ترافیک و آلودگی هوا به عنوان اقدامی فوری در کنار برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت است. بر اساس آمار اعلامی، اجرای این طرح در روز‌های گذشته منجر به کاهش حدود ۳۰ تا ۳۵ درصدی ترافیک شهر شده است.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
82
پاسخ
پس بخاطر این تصمیم بسیار علمی و منطقی، لطفا بخشی از هزینه بیمه شخص ثالث و عوارض شهرداری که برای 365 روز پرداخت شده عودت فرمائید؛ به مقدار روزهایی که حق طبیعی استفاده از وسیله شخص خود را نداریم!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
41
پاسخ
دولت : طرح زوج و فرد در روزهای تعطیل هم برقرار است! یعنی چی؟ تو متن خبر گفتین تعطیله ذوج و فرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
45
پاسخ
به به از این همه آزادی. فیلترینگ رو که برنداشتی، حالا محدودیت تردد هم گذاشتی. آب و برق و هوا هم که قبلا قطع کردی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
43
پاسخ
الان جمعه ها زوج محسوب میشود یا فرد؟
از نظر اینها مشکل مردمند و مردم ایران را از کشور بیرون کنند همه چی حله
ناشناس
|
Oman
|
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
44
پاسخ
بنزین کم کیفیت و مازوت و خودروهای بد مصرف تولید میکنند تاوانش را مردم باید بدهند....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
11
20
پاسخ
با توجه به تغییر ساعات کاری طی مدت زمستان ( ادارات از 8 الی 14 ) لازم است ساعت اجرای طرح زوج و فرد هم تغییر کند. پیشنهاد از 6:30 لغایت 18:30
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
4
30
پاسخ
به خاطر این موضوع اسنپ و تپسی قیمتهاشون سه برابر کردن
حمید کلباسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
38
پاسخ
امروز نیم ساعت در ایستگاه اتوبوس شهرک فجر ( نیایش شرق ؛ روبروی باشگاه انقلاب ) منتظر اتوبوس متروی شهید حقانی شدیم اما اتوبوس نیامد . اتوبوسهای بی آر تی پارک وی ؛ راه آهن هم از شدت شلوغی در حال انفجار بود . می ترسیم دولت نفس کشیدن مردم را هم زوج و فرد کند!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
13
پاسخ
چرا اینقدر خبرها ابهام دارد؟مگر قانون زوج و فرد از قبل برقرار نبود؟ایا منظور از این حرف ها،زوج و فرد از درب منزل و در تمام تهران است؟؟؟
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
26
پاسخ
دبیر کار گروه بهتر نیست بگی مردم یک روز پای راست و یک روز با پای چپ در خیابان بیایند
