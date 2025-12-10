به گزارش تابناک؛ علیرضا زاکانی شهردار تهران در جمع خبرنگاران با انتقاد از برخی تصمیمات در حوزه مدیریت شرایط اضطرار آلودگی هوا گفت: اتخاذ مصوبات پیشاپیش برای ماه‌های آینده و دائمی شدن طرح زوج و فرد تا پایان سال، در واقع محروم‌کردن بخشی از شهروندان از حقی است که بر اساس قانون برای خود برنامه‌ریزی کرده‌اند.

زاکانی اظهار کرد: برخی افراد بر مبنای نظم و امتیازی که قانون به آن‌ها داده، از قبل برای تردد خود برنامه‌ریزی و مشارکت کرده‌اند. مناسب نیست مجموعه‌ای که وظیفه‌اش تصمیم‌گیری در شرایط اضطرار است، برای ماه‌های آینده قاعده‌گذاری کند و مردم را از حق طبیعی خود محروم نماید.

وی با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری در مواقع اضطرار باید منطقی، محدود به همان شرایط و همراه با ارزش افزوده برای شهر باشد، افزود: این‌گونه مصوبات هم مردم را متضرر می‌کند و هم به دلیل غیرقابل‌پیش‌بینی بودن، نظم برنامه‌ریزی شهروندان را بر هم می‌زند. ما در جلسات مربوطه مخالفت خود را با چنین روندی اعلام کرده‌ایم.

شهردار تهران تصریح کرد که تدوین مقررات باید شفاف، عادلانه و متناسب با نیاز روز باشد تا آسیب‌های اجتماعی و نارضایتی عمومی ایجاد نشود.