مخالفت زاکانی با طرح زوج‌وفرد تا پایان سال

شهردار تهران با انتقاد از تصمیمات پیشاپیش درباره محدودیت‌های تردد، اعلام کرد اجرای دائمی طرح زوج و فرد تا پایان سال، شهروندان را از برنامه‌ریزی قانونی خود محروم می‌کند و آسیب اجتماعی به دنبال دارد.
کد خبر: ۱۳۴۵۱۰۴
| |
1407 بازدید
|
۷

مخالفت زاکانی با طرح زوج‌وفرد تا پایان سال

به گزارش تابناک؛ علیرضا زاکانی شهردار تهران در جمع خبرنگاران با انتقاد از برخی تصمیمات در حوزه مدیریت شرایط اضطرار آلودگی هوا گفت: اتخاذ مصوبات پیشاپیش برای ماه‌های آینده و دائمی شدن طرح زوج و فرد تا پایان سال، در واقع محروم‌کردن بخشی از شهروندان از حقی است که بر اساس قانون برای خود برنامه‌ریزی کرده‌اند.زاکانی اظهار کرد: برخی افراد بر مبنای نظم و امتیازی که قانون به آن‌ها داده، از قبل برای تردد خود برنامه‌ریزی و مشارکت کرده‌اند. مناسب نیست مجموعه‌ای که وظیفه‌اش تصمیم‌گیری در شرایط اضطرار است، برای ماه‌های آینده قاعده‌گذاری کند و مردم را از حق طبیعی خود محروم نماید.وی با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری در مواقع اضطرار باید منطقی، محدود به همان شرایط و همراه با ارزش افزوده برای شهر باشد، افزود: این‌گونه مصوبات هم مردم را متضرر می‌کند و هم به دلیل غیرقابل‌پیش‌بینی بودن، نظم برنامه‌ریزی شهروندان را بر هم می‌زند. ما در جلسات مربوطه مخالفت خود را با چنین روندی اعلام کرده‌ایم.شهردار تهران تصریح کرد که تدوین مقررات باید شفاف، عادلانه و متناسب با نیاز روز باشد تا آسیب‌های اجتماعی و نارضایتی عمومی ایجاد نشود.

پایان پیام/

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
4
16
پاسخ
واقعا از آقای زاکانی بابت درک مصائبی که به شهروندان وارد میشود تشکر میکنم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
4
17
پاسخ
واقعا نمی دانند که کسانی که در مسیر اتوبوس و مترو نیستند چگونه به کارهایشان برسند؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
1
19
پاسخ
دولت بنزین و خودروی بی کیفیت تولید می کند، مازوت و گازوئیل غیر استاندارد می سوزاند ولی مردم باید تنبیه و جریمهع شوند. آفرین
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
6
6
پاسخ
جناب آقای زاکانی شهردار محترم ... بفرمایید چه تعداد از مردم گرامی به خاطر آلودگی هوا دچار صدمه ... متاسفانه مرگ و بیماری میشوند .... هزینه سنگین این مردم با کیست .... چرا قانون از این عزیزان حمایت نمی کند .... اگر رییس جمهور میشدید برای جبران خسارت این مردم چه می کردید .... ممنون که پاسخ نمی دهید ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
5
8
پاسخ
احسنت!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
8
6
پاسخ
تو چکاره ای
سعید
|
United States of America
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
7
10
پاسخ
دلیل مخالفت: کاهش ورود خودروها به طرح ترافیک و محرومیت شهرداری از عوارض طرح ترافیک 500 هزارتومنی
