سید ستار هاشمی، در دیدار با اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی که به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن برگزار شد، ضمن اشاره به همراهی و حمایت نمایندگان مجلس در پیشبرد طرحهای مرتبط با فناوریهای نوظهور گفت: باید از پنجره فرصت هوش مصنوعی حداکثر بهرهبرداری را انجام دهیم و این حوزه به دلیل اثرگذاری مستقیم بر همه شئون زندگی مردم، نیازمند مواجههای جدی و سیاستگذاری مبتنی بر تجربههای کارشناسی است.
ضرورت بهرهگیری از تجربههای موفق و پرهیز از مداخلات مخرب
هاشمی با اشاره به تجربه توسعه زیرساخت پهنباند از دهه ۹۰ و نقشآفرینی بخش خصوصی در رشد اقتصاد دیجیتال، گفت: نمونههای موفقی همچون دیجیکالا که الهامبخش کسبوکارهای منطقه شدهاند، نشان دادند که رشد فناوری نتیجه اتکا به بخش خصوصی و پرهیز از مداخلات غیرضرور است.
وی افزود: کسبوکارهای ایرانی در دورهای الگو و مرجع توسعه شرکتهای مشابه در کشورهای منطقه بودند، اما تداوم محدودیتها و تصمیمهای غیرکارشناسی موجب شده است که فاصله معناداری میان ارزش بازار استارتاپهای ایرانی و نمونههای مشابه منطقهای ایجاد شود.
وزیر ارتباطات با اشاره به آثار محدودسازی و مسدودسازیهای سالهای اخیر تصریح کرد: تصمیمهایی که بدون مشارکت بخش خصوصی اتخاذ شد، آسیبهای جدی به اقتصاد دیجیتال وارد کرد.
وی افزود: در جلساتی که با حضور روسای قوا و فعالان شاخص این حوزه برگزار شد، مدیران این کسب و کارها تأکید کردند که محدودیتهای فنی مانع حضور رقابتی آنها در عرصه بینالمللی شده است.
هاشمی تاکید کرد: فعالان اقتصاد دیجیتال بارها عنوان کردهاند که در فرآیندهای تقنینی مشارکت ندارند و در برخی حوزهها تنظیمگر و رقیب بهاشتباه یکی تلقی شده است؛ رویکردی که به ایجاد تعارض منافع و لطمه به رقابتپذیری منجر میشود.
وزیر ارتباطات ادامه داد: بر همین اساس دستور رئیس مجلس برای بررسی دقیق این دغدغهها در مرکز پژوهشها اقدامی ارزشمند است و باید این مسیر با رویکرد کارشناسی ادامه یابد.
محدودسازی فنی ابزار کوتاهمدت مدیریت فضای مجازی
وی با بیان اینکه ادامه وضعیت محدودیتهای گسترده، زمینه شکلگیری بازاری پرسود برای فیلترشکنها را فراهم کرده است، افزود: فیلترینگ و محدودسازی فنی ابزار کوتاهمدت مدیریت فضای مجازی است و تجربه جهانی نشان میدهد که با ابزار فنی نمیتوانیم مدیریت فضای مجازی انجام دهیم.
وزیر ارتباطات تأکید کرد: تداوم این شرایط نهتنها به اهداف فرهنگی مورد انتظار کمک نکرده، بلکه موجب گسترش استفاده علنی از فیلترشکنها و شکلگیری اختلالات پایدار در ارتباطات شده است.
وی به اثرات فرهنگی استفاده از فیلترشکنها اشاره کرد و گفت: زمانی استفاده از فیلترشکن ضدارزش بود، اما بعد از محدودسازیهای سالهای گذشته تبدیل به ارزش شده و افراد با افتخار اعلام میکنند که از این ابزار استفاده میکنند.
وزیر ارتباطات آلودگی شبکه ارتباطی کشور را یکی دیگر از آسیبهای استفاده از فیلترشکنها عنوان کرد که به شدت شبکه را دچار مشکل کرده است.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۸۳ درصد مردم از فیلترشکنها استفاده میکنند، افزود: این به این معنی است که ما پاسخی به این نیاز مردم نداشتیم و نتیجه این شرایط شده است.
هاشمی، تولید محتوا را راه حل مناسب برای جایگزینی اعمال محدودیتها دانست و گفت برای این موضوع برنامهریزیهای مختلفی شده و در حال پیگیری هستیم.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از ورود نهادهای شبهدولتی به سهام شرکتهای خصوصی افزود: هر بار که یک کسبوکار دیجیتال رشد کرده، با مداخلات ساختاری مواجه شده است. این مداخلات نهتنها مانع توسعه شده بلکه موجب خروج سرمایه انسانی و مهاجرت نیروهای متخصص نیز شده است.
به گفته هاشمی، افزایش هزینههای دلاری زیرساخت و دستمزدهای ارزی کارکنان بخش خصوصی، چالشهای مضاعفی برای این شرکتها ایجاد کرده است.
تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در حکمرانی فضای مجازی
وزیر ارتباطات با یادآوری مباحث طرحشده در نشست اخیر با حضور سران قوا و فعالان برجسته اقتصاد دیجیتال گفت: در آن جلسه صریح و بیپرده، بخش عمدهای از محدودیتها و آسیبهای ناشی از سیاستهای گذشته بررسی شد و سران قوا بر ضرورت رفع موانع تأکید کردند.
وی افزود: مدیریت فضای مجازی نیازمند رویکردی مبتنی بر مشارکت، شفافیت و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی است و ابزار فنی بهتنهایی پاسخگو نیست.
هاشمی در پایان تأکید کرد: وزارت ارتباطات بر اساس تحلیلهای کارشناسی و پیمایش میدانی، مسیر اصلاح سیاستهای گذشته را دنبال میکند و ایجاد ثبات، افزایش کیفیت اینترنت، تقویت اقتصاد دیجیتال، ساماندهی حکمرانی فضای مجازی و حمایت از شرکتهای نوآور را در اولویت قرار داده است.
وی تاکید کرد: تحقق این اهداف مستلزم همراهی مجلس، اتخاذ سیاستهای مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی و توجه به نقش محوری بخش خصوصی در رشد فناوری است.
بر اساس این گزارش، اعضای فراکسیون زنان مجلس در ابتدای این جلسه موضوعاتی را مانند، حمایت از کسب و کارهای زنان، افزایش نقش زنان در اقتصاد دیجیتال، اتصال مدارس به فیبرنوری و هوشمند سازی مدارس، تأمین اعتبار فیبرنوری مدارس، تأمین زیرساختهای سلامت دیجیتال، سرعت در پروژه توسعه روستایی، کیفیت اینترنت، افزایش قیمت بستههای اینترنت و فیلترینگ، مطرح و نظرات و پیشنهادات خود را درباره این موضوعات ارائه دادند.