راهنمای زندگی دیجیتالی منتشر شد

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، کتاب «سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی؛ راهنمای آنالوگ برای زندگی دیجیتال نوجوانان، جوانان و خانواده‌ها» نوشته سو الن کریستین، آلیسون تی.باتلر، میکی هاف و دیگران به‌تازگی با ترجمه مهدی فروتن توسط موسسه انتشاراتی همشهری منتشر و راهی بازار نشر شده است.

کتاب پیش‌رو گردآوری مطالب ۲ کتاب پرفروش است؛ «سواد رسانه‌ای روزانه: راهنمای آنالوگ برای زندگی دیجیتال شما» نوشته سو اِلِن کریستین و «رسانه و من: راهنمای سواد رسانه‌ای انتقادی برای جوانان» نوشته آلیسون تی. باتلر، میکی هاف، بن بویینگتن و اندی لی راث.

این‌نویسندگان و مولفان خطاب به مخاطبان خود می‌گویند می‌خواهید از اخبار و اطلاعات آگاه باشید اما خسته نشوید، رسانه‌ها را دوست داشته باشید و از آن لذت ببرید، در حالی که همزمان به انتخاب‌های خودتان هنگام مصرف و ایجاد آن توجه داشته باشید، نمی‌خواهید بدون اطلاع به شرکت‌های فناوری اجازه دسترسی به داده‌های شخصی‌تان را بدهید، اما وقت یا توان خواندن تمام جزئیات قراردادهای حریم خصوصی را هم ندارید، می‌خواهید از رسانه برای اهداف مثبت استفاده کنید بدون این‌که زندگی آن‌لاین شما را ببلعد و در یک جمله؛ می‌خواهید رسانه‌ها در خدمت شما باشند نه برعکس!

با طرح این‌مطالب است که این‌مولفان مطالعه کتاب ترکیبی خود را مفید می‌دانند. «سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی» ۶ فصل و ۷ پیوست دارد که در ۲۸۰ صفحه تدوین شده‌اند.