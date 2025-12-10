سردار سلیمانی گفته بود او جاسوس است!

نشریه «المجله» به متن گفتگوی شهید قاسم سلیمانی و علی مملوک درباره خانم شبل دسترسی پیدا کرده است. این گفتگو هنگام خروج خانم شبل از دفتر آقای مملوک همزمان ورود [سردار شهید] قاسم سلیمانی انجام شده است.

در روز‌های اخیر ویدئو‌هایی از بشار اسد و لونا شبل مشاور رسانه‌ای وی افشا و منتشر شده که رهبر مخلوع سوریه را در ماشین شخصی خود در چند موقعیت نشان می‌دهد. این ویدئو‌ها را لونا شبل مشاور رسانه‌ای او گرفته و در آن با بشار اسد حرف می‌زند. سخنانی که در شبکه‌های اجتماعی بسیار پر بازدید و حاشیه دار شد. اما لونا شبل که بود؟

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران؛ لونا شبل از الجزیره با ۱۰ هزار دلار حقوق استعفا داد و با ۹۷۰ دلار حقوق مشاور رسانه‌ای بشار اسد شد. [سردار شهید]قاسم سلیمانی نسبت به احتمال جاسوس بودن او هشدار داده بود و اسما، همسر بشار اسد طردش کرد. برادرش شبل پس از حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق در آوریل ۲۰۲۴ /فروردین ۱۴۰۳ ناپدید شد و خودش در ژوئیه /خرداد همان سال به طور مشکوکی در یک تصادف رانندگی جان باخت. «لونا شبل» که بود؟

نشریه سعودی «المجله» در گزارش مفصلی به زندگی و مرگ مشکوک «لونا شبل»، مجری سابق اخبار «الجزیره» و مشاور رسانه‌ای بشار اسد، رئیس‌جمهوری مخلوع سوریه پرداخته است.

بنابر این گزارش به نقل از یورو نیوز؛ لونا شبل که از دوران تحصیل به عضویت حزب «طلائع بعث»، سازمان جوانان حزب حاکم «بعث» سوریه درآمده بود، پس از فارغ‌التحصیلی در رشته زبان فرانسه دانشگاه دمشق در اوت ۲۰۰۳ به عنوان مجری خبر به «الجزیره» پیوست.

درباره نحوه آشنایی او با بشار اسد گزارش‌های متناقضی وجود دارد. برخی می‌گویند این کار توسط یک واسطه قطری صورت گرفته و برخی دیگر معتقدند ابتکار عمل شخصی او بوده است.