به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ میلیون‌ها نفر در سراسر جهان به‌طور منظم این نوشیدنی‌های غیرالکلی را مصرف می‌کنند؛ محصولاتی که معمولا حاوی بیش از ۱۵۰ میلی‌گرم کافئین در هر لیتر، مقدار زیادی شکرِ مبتنی بر گلوکز و مقادیر متفاوتی از مواد شیمیایی دیگر هستند.

پزشکان در ناتینگهامِ انگلیس این هشدار را پس از آن صادر کردند که یک مرد ۵۰ ساله سالم و فعال، بدون بیماری زمینه‌ای سکته کرد و دچار بی‌حسی دائمی در دست‌ها و پاهایش شد. او در پاسخ به معاینات پزشکان گفته بود که به‌طور متوسط روزانه هشت نوشیدنی انرژی‌زا مصرف می‌کرده است.

این بیمار به طور ناگهانی دچار افزایش شدید فشار خون شد و پس از بستری در بیمارستان و معاینات پزشکی معلوم شد که خیلی بیشتر از مقدار توصیه شده روزانه از این نوشابه‌ها استفاده می‌کند. پزشکان از او خواستند تا مصرف روزانه خود را ترک کند و پس از آن، فشار خونش به حالت طبیعی بازگشت و دیگر نیازی به مصرف دارو‌های کاهش‌دهنده فشار خون نداشت هرچند دیگر به طور کامل بهبود نیافت.

پزشکان در مقاله‌ای که در نشریه BMJ Case Reports به چاپ رسید، نوشتند: تصور می‌شود که مصرف نوشیدنی‌های انرژی‌زای بسیار قوی توسط این بیمار، دست‌کم تا حدی، یکی از عوامل مؤثر در بروز فشار خون ثانویه و در نهایت سکته او بوده است.

وضعیت این بیمار به عنوان یک نمونه هشداردهنده در این نشریه پزشکی تشریح شده و پزشکان را بر آن داشته تا خواستار سخت‌گیری بیشتر در تبلیغات نوشیدنی‌های انرژی‌زا شوند.