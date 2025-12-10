جشنوارهٔ فیلم عربستان تعطیل شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دارن آرونوفسکی، کارگردان نامزد اسکار، تازه روی صحنه رفته بود تا در یک نشست «گفتوگوی ویژه» سخنرانی کند ولی رعدوبرق بر فراز شهر آغاز شد و برگزارکنندگان را وادار کرد خیلی زود اقدامات اضطراری اتخاذ کنند. بارش باران سبک معمولاً فقط چند بار در سال در جدهٔ عربستان رخ میدهد و میانگین بارش سالانه کمتر از دو اینچ است. اما ابرها روز سهشنبه آسمان این بندر را فراگرفته و سیلاب شدیدی به راه انداختند. برگزارکنندگان به مهمانان بینالمللی جشنواره توصیه کردند که در همان جایی که هستند پناه بگیرند—در هتلها، سالنهای نمایش یا محل برگزاری جشنواره—زیرا باران سنگین در جده اغلب به سیل و بستهشدن جادهها برای ساعتها منجر میشود. آغاز برنامه گفتوگوی آرونوفسکی، کارگردان آثاری، چون «مرثیهای بر یک رؤیا»، «قوی سیاه»، «مادر» و «نهنگ»، به آخرین برنامهٔ عمومی جشنواره در روز سهشنبه تبدیل شد و به دنبال هشدارهای سیل از سوی دولت، تمامی نمایشها و فعالیتهای دیگر لغو شدند. گفتوگوی با رض احمد، بازیگر فیلم «طرح فینیقی» ساخته جدید وس اندرسون، از جمله بسیاری از برنامههایی بود که به تعویق افتاد. پس از این حادثه، جشنوارهٔ دریای سرخ در بیانیهای عنوان کرد: به دلیل ناپایداری هوا و بارش شدید باران در جده، سهشنبه ۹ دسامبر، برنامه فرهنگی و بازار دریای سرخ تا پایان روز برای حفظ ایمنی همگان تعطیل خواهد بود. همچنین در این بیانیه تأکید شد که «تمامی نمایشها، فعالیتها و برنامههای روز لغو شده است» و بهروزرسانیهای بعدی در اپلیکیشن و کانالهای رسمی جشنواره اعلام خواهد شد.
کنسولگری آمریکا نیز عصر سهشنبه هشدار جداگانهای صادر کرد و رسماً مراسم مجلل جشنوارهٔ دریای سرخ را که قرار بود در محوطه این مکان دیپلماتیک برگزار شود—و میزبان جمعی از چهرههای بینالمللی سینما و صنعت بود—لغو کرد. این جشنواره در سال ۲۰۱۹ تأسیس شده و اکنون در پنجمین دورهٔ خود قرار دارد. برگزارکنندگان جشنواره فیلم دریای سرخ، مأموریت این رویداد سینمایی را حمایت از فیلمسازان و روایتهای جهان عرب، آفریقا و آسیا و همچنین معرفی عربستان سعودی بهعنوان قطب نوظهور فرهنگ سینمایی جهانی عنوان میکنند. امسال این جشنواره علاوه بر آرونوفسکی و احمد، میزبان مایکل کین، آدرین برودی، وین دیزل، جسیکا آلبا، شان بیکر، نیکلاس هولت، آنا د آرماس، کیرستن دانست و اوما تورمن، در کنار دیگران بوده است. عربستان سعودی اخیراً تلاشهایی برای جریانسازی در صنعت سینما داشته است. این کشور از طریق صندوق سرمایهگذاری عمومی خود و همکاری با دیگر سرمایهگذاران، از جمله شرکت Affinity Partners به رهبری جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، در پشتصحنه تلاشهای پارامونت برای تصاحب وارنر برادرز دیسکاوری نیز قرار دارد. این حمایت مالی کلان به پارامونت امکان میدهد تا پیشنهادی رقابتی و تمام نقدی ارائه کند و با ارائه تضمینهای خود به سهامداران و مقامات آمریکایی، شانس خود برای موفقیت در برابر پیشنهاد نتفلیکس را افزایش دهد. حضور مستقیم سرمایهگذاران سعودی در این معامله، از جمله توافق برای عدم گرفتن کرسی در هیئتمدیره یا رأیدهی در سهام شرکت، نشاندهنده تلاش عربستان برای تأثیرگذاری غیرمستقیم بر یکی از بزرگترین معاملات صنعت سرگرمی جهان است.
این کشور همچنین از از ۲۶ سپتامبر تا ۹ اکتبر امسال میزبان برخی کمدینهای سرشناس آمریکایی در جشنواره کمدی ریاض بود. با توجه به اینکه عربستان از سوی نهادهای حقوق بشری بهخاطر نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان زیر ذرهبین است، حضور چهرههای سرشناسی، چون ماز جبرانی، دیو شپل، تیم دیلون، لوئی سی. کی. بیل بر، کوین هارت، ویتنی کامینگز، پیت دیویدسون، عزیز انصاری و جو کوی در این رویداد جنجالبرانگیز شد. جوی شیا، پژوهشگر سعودی در سازمان دیدهبان حقوق بشر، این جشنواره را بخشی از سیاست سفیدشویی ریاض دانست و گفت همزمان شاهد «افزایش شدید سرکوبها»، از جمله حمله به آزادی بیان در عربستان هستیم. او تأکید کرد آزادی بیانی که بسیاری از این کمدینها از آن دفاع میکنند، در عربستان «بهکلی از مردم سلب شده است». این کمدینها نهتنها از سوی گروههای حقوق بشری، بلکه از سوی برخی همکاران خود نیز مورد انتقاد قرار گرفتهاند. در یکی از این انتقادات مارک مارون، کمدین و پادکستر مشهور، در یکی از اجراهایش گفت: کسی که قرار است به آنها پول بدهد، همان کسی است که به دیگری پول داد تا جمال خاشقچی را با اره مُثله کنند و جسدش را در چمدان بگذارند.
خاشقچی روزنامهنگار عربستانی و از منتقدان ولیعهد سعودی، محمد بن سلمان، و پادشاه این کشور، سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، بود. وی پس از آنکه در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۱۸ برای دریافت مدارکی مربوط به ازدواج خود به سرکنسولگری عربستان در استانبول رفت، ناپدید شد. چند روز بعد منابع ترکیهای اعلام کردند که ارزیابی اولیه پلیس این کشور نشان میدهد که خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسیده و تکهتکه شده است.