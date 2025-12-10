شیوع ابر آنفلوآنزا مدارس انگلیس را تعطیل کرد

به گزارش تابناک؛ رسانهها در انگلیس میگویند که افزایش شمار مبتلایان به آنفلوانزا در مدارس، معلمان را وحشت زده کرده و آنان میگویند گویی دوران همه گیری کووید، بازگشته است. در تارنمای روزنامه دیلی میل آمده، به علت ابتلای شمار فراوانی از دانش آموزان، تعدادی از مدارس تعطیل شده است. اخبار منتشر شده در انگلیس نشان میدهد به علت ابتلای صد نفر از مسافران یک کشتی مسافربری اقیانوس پیما، این کشتی فعلا متوقف شده است. دیلی میل افزود: بیمارستانهای دانشگاهی در مناطق میانی انگلیس، "حادثه بحرانی" اعلام کردهاند، زیرا بیمارستان "رویال استوک" و بیمارستان شهرستان "استافورد" با "شمار فراوان مراجعان" روبهرو شدهاند. به نوشته این روزنامه، از ساکنان در این مناطق خواسته شده به علت فراوانی بیماران، فقط در صورتی که جانشان در خطر است، به اورژانسهای بیمارستانها مراجعه کنند.