شاید تصور کنید که ۵ میلیون تومان رقم بسیار کمی برای یک هدیه لوکس باشد، اما با بررسی بازار می‌توان هدیه‌هایی از زیورآلات نقره با سنگ‌های خاص گرفته تا ست‌های چرم اعلا و عطر‌های برند، به هدیه‌ای ارزشمند برسید که با هر سلیقه‌ای جور در می‌آید.

روز مادر نزدیک است و وقت آن رسیده که هدیه‌ای بدهید که نه تنها زیبا باشد، بلکه سبک زندگی مادر را نیز ارتقا دهد بنابراین با بودجه ۵ میلیون تومان، دیگر نیازی به جستجوی بی‌هدف در بازار نیست بلکه گزینه‌هایی را دستچین کرده ایم که تلفیقی از تکنولوژی مانند ساعت‌های هوشمند پایش سلامتی و تجمل مانند زیورآلات ظریف یا چرم اعلا هستند که درنهایت خریدی آگاهانه و مؤثر را به شما پیشنهاد می دهد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، اگر هنوز برای انتخاب هدیه روز مادر مردد هستید و بودجه‌ای در محدوده ۵ میلیون تومان در نظر گرفته‌اید این نقطه پایان تردید‌های شماست چراکه با تکیه بر قیمت های بازار، می توانید چهار گروه کالایی اصلی شامل طلا و نقره، محصولات چرمی، گجت‌های هوشمند و لوازم مراقبتی لوکس را مدنظر قرار دهید .

با نزدیک شدن به روز مادر و روز زن، دغدغه انتخاب هدیه‌ای درخور و شایسته برای مادران، به یکی از مسائل اصلی خانواده‌ها تبدیل شده است که در بازار امروز، با توجه به تنوع کالا‌ها و نوسانات قیمت، بودجه‌ای در حدود پنج میلیون تومان هدایای مختلفی را می‌توان تهیه کرد.

چند گروه اصلی کالایی را به عنوان بهترین گزینه‌ها در این محدوده قیمتی پیشنهاد می شود که هم ارزش مادی دارند و هم از لحاظ جایگاه روز مادر قابل تکریم باشد شامل موارد ذیل است:

۱- زیورآلات و سرمایه‌گذاری کوچک: مانند پلاک و گوشواره طلا کم وزن به ویژه زیر یک گرم مانند یک پلاک طلای سبک زیریک گرم هدیه مناسبی است که علاوه بر زیبایی، جنبه سرمایه‌گذاری و ماندگاری بالایی دارد.

زیورآلات نقره هم چندسالی است که طرفداران خاصی پیدا کرده است به طوری که یک گردنبند یا انگشتر نقره با طراحی خاص و یا سنگ‌های نیمه‌قیمتی می‌تواند جایگزین ارزشمند و شیکی باشد.

۲- پوشاک و اکسسوری چرم: یک ست چرم زنانه شامل کیف پول، جاکارتی و کمربند نیز یک هدیه لوکس و کاربردی برای این روز می‌تواند باشد.

۳- کالا‌های دیجیتال و گجت‌های هوشمند: برای مادرانی که به سلامتی و پیگیری فعالیت‌های روزانه خود علاقه‌مندند، یک ساعت هوشمند میان‌رده با امکاناتی نظیر گام‌شمار، سنسور ضربان قلب و پایش خواب، گزینه‌ای مدرن و بسیار کاربردی است همچنین هدفون بلوتوثی باکیفیت خصوصا اگر مادر اهل گوش دادن به پادکست، موسیقی یا مکالمات طولانی است، یک هدفون یا ایرپاد بلوتوثی با کیفیت صدای خوب، هدیه‌ای ارزشمند خواهد بود.

۴- لوازم آرایشی و مراقبتی لوکس: پک‌های مراقبت از پوست شامل کرم‌های روز، کرم شب، کرم دور چشم و سرم‌های معتبر از برند‌های شناخته‌شده می‌تواند یک هدیه بسیار خوشحال‌کننده و لوکس باشد همچنین یک شیشه عطر با حجم و ماندگاری مناسب از برند‌های محبوب و با رایحه‌ای متناسب با سلیقه مادر، همواره در لیست بهترین کادو‌ها قرار دارد.