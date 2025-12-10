میلی صفحه خبر لوگو بالا
تابناک گزارش می‌دهد؛

پرطرفدارترین انتخاب‌های بازار برای روز مادر / با ۵ میلیون تومان چه می‌توان خرید؟

شاید تصور کنید که ۵ میلیون تومان رقم بسیار کمی برای یک هدیه لوکس باشد، اما با بررسی بازار می‌توان هدیه‌هایی از زیورآلات نقره با سنگ‌های خاص گرفته تا ست‌های چرم اعلا و عطر‌های برند، به هدیه‌ای ارزشمند برسید که با هر سلیقه‌ای جور در می‌آید.
۱۶

پرطرفدارترین انتخاب‌های بازار برای روز مادر / با ۵ میلیون تومان چه می‌توان خرید؟

روز مادر نزدیک است و وقت آن رسیده که هدیه‌ای بدهید که نه تنها زیبا باشد، بلکه سبک زندگی مادر را نیز ارتقا دهد بنابراین با بودجه ۵ میلیون تومان، دیگر نیازی به جستجوی بی‌هدف در بازار نیست بلکه گزینه‌هایی را دستچین کرده ایم که تلفیقی از تکنولوژی مانند ساعت‌های هوشمند پایش سلامتی و تجمل مانند زیورآلات ظریف یا چرم اعلا هستند که درنهایت خریدی آگاهانه و مؤثر را به شما پیشنهاد می دهد. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، اگر هنوز برای انتخاب هدیه روز مادر مردد هستید و بودجه‌ای در محدوده ۵ میلیون تومان در نظر گرفته‌اید این نقطه پایان تردید‌های شماست چراکه با تکیه بر قیمت های بازار، می توانید چهار گروه کالایی اصلی شامل طلا و نقره، محصولات چرمی، گجت‌های هوشمند و لوازم مراقبتی لوکس را مدنظر قرار دهید .

با نزدیک شدن به روز مادر و روز زن، دغدغه انتخاب هدیه‌ای درخور و شایسته برای مادران، به یکی از مسائل اصلی خانواده‌ها تبدیل شده است که در بازار امروز، با توجه به تنوع کالا‌ها و نوسانات قیمت، بودجه‌ای در حدود پنج میلیون تومان هدایای مختلفی را می‌توان تهیه کرد. 

چند گروه اصلی کالایی را به عنوان بهترین گزینه‌ها در این محدوده قیمتی پیشنهاد می شود که هم ارزش مادی دارند و هم از لحاظ جایگاه روز مادر قابل تکریم باشد شامل موارد ذیل است:

۱- زیورآلات و سرمایه‌گذاری کوچک: مانند پلاک و گوشواره طلا کم وزن به ویژه زیر یک گرم مانند یک پلاک طلای سبک زیریک گرم هدیه مناسبی است که علاوه بر زیبایی، جنبه سرمایه‌گذاری و ماندگاری بالایی دارد.

زیورآلات نقره هم چندسالی است که طرفداران خاصی پیدا کرده است به طوری که یک گردنبند یا انگشتر نقره با طراحی خاص و یا سنگ‌های نیمه‌قیمتی می‌تواند جایگزین ارزشمند و شیکی باشد.

۲- پوشاک و اکسسوری چرم:  یک ست چرم زنانه شامل کیف پول، جاکارتی و کمربند نیز یک هدیه لوکس و کاربردی برای این روز می‌تواند باشد.

۳- کالا‌های دیجیتال و گجت‌های هوشمند: برای مادرانی که به سلامتی و پیگیری فعالیت‌های روزانه خود علاقه‌مندند، یک ساعت هوشمند میان‌رده با امکاناتی نظیر گام‌شمار، سنسور ضربان قلب و پایش خواب، گزینه‌ای مدرن و بسیار کاربردی است همچنین هدفون بلوتوثی باکیفیت خصوصا اگر مادر اهل گوش دادن به پادکست، موسیقی یا مکالمات طولانی است، یک هدفون یا ایرپاد بلوتوثی با کیفیت صدای خوب، هدیه‌ای ارزشمند خواهد بود.

۴- لوازم آرایشی و مراقبتی لوکس: پک‌های مراقبت از پوست شامل کرم‌های روز، کرم شب، کرم دور چشم و سرم‌های معتبر از برند‌های شناخته‌شده می‌تواند یک هدیه بسیار خوشحال‌کننده و لوکس باشد همچنین یک شیشه عطر با حجم و ماندگاری مناسب از برند‌های محبوب و با رایحه‌ای متناسب با سلیقه مادر، همواره در لیست بهترین کادو‌ها قرار دارد.

ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
1
40
پاسخ
طرف ۱۵ میلیون حقوق داده ، یک سوم هدیه بخرد؟؟
هیچ هدیه ای برای مقام‌مادر کافی نیست ولی متاسفانه وضع اقتصادی مردم هم مناسب نیست
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
30
پاسخ
همون 5میلیون چند کیلو بشه میوه بخری
خدا ازتون نگذره که همه چیه مردم و گرفتید مردمی که واقعا قانع هستند و ببین به چه روزی گرفتار کردید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
آمین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
2
29
پاسخ
چی از جون این مردهای بیچاره میخواهید؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
جونشون
جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
2
33
پاسخ
واقعاً نفستون از جای گرم در میاد
اکثر قشر کارگر تو این آخر ماه کلا تو کارتشون سه چهار میلیون هست اونوقت شما حرف از هدیه پنج میلیونی میزنید!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
بخدا تو کارت من ۳۰۰ هزار تومان است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
1
35
پاسخ
با حقوق کارمندی هیچ چیز نمیشه خرید لعنت به این حقوق !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
خیلی هم زیاده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
26
پاسخ
با صد میلیون کجا خانه بخریم شده با ده میلیارد کجا لونه اجاره کنیم. بهترین کادو یک میلیون بود الان با 5 میلیون بدترین هدیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
15
1
پاسخ
سلام ديجي كالا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
22
پاسخ
من که با ۲۶ سال سابقه و کارشناسی ارشد کارمند دولت هستم ۲۰ میلیون حقوقم هست شرمنده مادرم هستم توان ندارم براش چیزی بگیرم ...حالا شما نوشتی ۵ میلیون ؟!؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
0
پاسخ
مسئولانی از خدا بی‌خبر که زندگی رو برامون تلخ کردن. حتی مردن هم گرون شده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
0
پاسخ
همین نشون میده که تابناک حتی به عنوان یک رسانه خبری معتبر هم از وضعیت مالی مردم خبر درست ندارد چه رسد به مسئولین!!..فاصله اجتماعی و طبقاتی در اقدام به درج این مقاله کاملا خود را نشان داده است.5،000،000 تومان برای تابناک یک رقم عادی معرفی شده در حالی که نزدیک به نیمی از حقوق حد اقلی بسیاری از کارکنان کشور هست...
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
