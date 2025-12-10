ادعای جنجالی ترامپ درباره جنگ کامبوج و تایلند

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا با تکرار ادعایش مبنی بر اینکه عامل پایان دادن به چند جنگ در ماه‌های گذشته بوده، گفت قصد دارد با برقراری یک گفت‌وگوی تلفنی به درگیری دوباره تایلند و کامبوج پایان دهد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رئیس‌جمهور آمریکا پیش از این مدعی شده بود درگیری‌ پنج روزه میان تایلند و کامبوج در ماه ژوئیه با واسطه‌گری او پایان یافته است.

درگیری‌های مرزی بین تایلند و کامبوج بار دیگر شعله‌ور شده و در سه روز گذشته دست‌کم ۱۰ کشته بر جای گذاشته است. درگیری‌ها به ۱۱ استان در ۲ سوی مرز گسترش یافته و هزاران نفر را آواره ساخته است. کامبوج از کشته‌شدن هفت غیرنظامی در گلوله‌باران شبانه خبر داده درحالی‌که تایلند مرگ سه سرباز را تأیید کرده است. هر دو کشور یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کرده‌اند.

روز سه‌شنبه وزیر امور خارجه تایلند در مصاحبه‌ای گفت وضعیت برای آنکه یک طرف ثالث بین این ۲ کشور واسطه‌گری کند مناسب نبوده و از نظر او پتانسیل مذاکرات برای توقف درگیری فعلا وجود ندارد.

به نوشته «رویترز» این در حالی است که یک مشاور «هان مانت»، نخست وزیر کامبوج به این خبرگزاری اظهار کرد کشور او «برای مذاکرات در هر زمانی آماده است.»

ترامپ در یک سخنرانی در روز سه‌شنبه در تجمعی در پنسیلوانیا فهرستی از جنگ‌ها را که ادعا می‌کند به متوقف ساختنشان کمک کرده از جمله جنگ بین پاکستان و هند، تجاوزگری رژیم صهیونیستی به ایران را ذکر کرد.

او ادامه داد: «متنفرم که نام این یکی را ببرم، نام بردن جنگ کامبوج-تایلند، جنگی که امروز شروع شد و فردا من قصد دارم در ارتباط با آن یک گفت‌وگوی تلفنی برقرار کنم. چه کس دیگری می‌تواند بگوید که من یک تماس تلفنی برقرار خواهم کرد و جنگ بین ۲ کشور بسیار قدرتمند را متوقف خواهم کرد.»

ترامپ پیش از این در ارتباط با درگیری قبلی میان این ۲ کشور آسیایی با رهبران هر ۲ کشور گفتگو کرده تا در برقرار شدن آتش‌بس شکننده ‌ای که ماه ژوئیه بین آنها منعقد شد ایفای نقش کند. دور قبلی درگیری‌های تایلند و کامبوج دست کم ۴۸ کشته برجای گذاشت و سنگین‌ترین درگیری‌ها بین این ۲ کشور همسایه در تاریخ معاصر را رقم زد.

ترامپ در ماه ژوئیه از اهرم مذاکرات تجاری به منظور فشار وارد کردن به کامبوج و تایلند برای رسیدن به آتش‌بس استفاده کرده بود. «سیهاساک فوآنگکتکئو»، وزیر امور خارجه تایلند به خبرگزاری «رویترز» گفت موافق استفاده ترامپ از تهدید به اعمال تعرفه‌های تجاری برای تحت فشار گذاشتن کشور او برای مذاکره کردن نیست.

ماه گذشته میلادی یک سرباز تایلندی به وسیله یک مین زمینی که به گفته بانکوک به تازگی توسط کامبوج کار گذاشته شده بود مجروح شد. کامبوج این ادعای تایلند را رد می‌کند. این رویداد موجب شد تایلند ماه گذشته میلادی اقدامات کاهش تنش را که در اجلاسی در ماه اکتبر در حضور ترامپ مورد توافق قرار گرفت به حال تعلیق درآورد.

این ۲ کشور گفته‌اند صدها هزار نفر را از مناطق مرزی خود تخلیه کرده‌اند. وزارت دفاع کامبوج اعلام کرد که در نتیجه درگیری‌های جدید از دوشنبه تاکنون ۹ غیرنظامی کشته و ۲۰ نفر به شدت زخمی شده‌اند در حالی که مقام‌های تایلندی اعلام کردند چهار سرباز این کشور کشته و ۶۸ نفر زخمی شده‌اند.

تایلند اعلام کرده به دنبال تضعیف قابلیت‌های تهاجمی همسایه خود است. یک ژنرال ارشد تایلند روز دوشنبه گفت هدف ارتش «فلج کردن توانایی نظامی کامبوج در دراز مدت» است.

وزارت دفاع کامبوج نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد نیروهایش چاره‌ای جز دست زدن به «اقدام دفاعی» ندارند و تایلند را به «هدف قرار دادن بی‌هدف و وحشیانه مناطق مسکونی غیرنظامی» با گلوله‌های توپخانه متهم کرد. بانکوک اما این اتهامات را رد کرد.