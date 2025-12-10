میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت انواع ارزها در بازار امروز 19 آذرماه

قیمت دلار مبادله ای امروز با کاهش ۰.۲۱ درصدی، از ۷۳,۱۵۰ (هفتاد و سه هزار و یکصد و پنجاه ) تومان به ۷۳,۰۰۳ (هفتاد و سه هزار و سه ) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۴۵۰۷۱
| |
923 بازدید
قیمت انواع ارزها در بازار امروز 19 آذرماه

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادله ای امروز با کاهش ۰.۲۱ درصدی، از ۷۳,۱۵۰ (هفتاد و سه هزار و یکصد و پنجاه ) تومان به ۷۳,۰۰۳ (هفتاد و سه هزار و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۳,۰۰۳ -۱۴۷.۰۰ -۰.۲۱ 10:17
۷۳,۱۵۰ ۶۵ ۰.۰۸ روز قبل
۷۳,۰۸۵ -۳۰۶.۰۰ -۰.۴۲ ۲ روز پیش

آخرین نرخ یورو مبادله ای

یورو مبادله ای امروز با کاهش ۰.۰۹ درصدی، از ۸۵,۰۳۶ (هشتاد و پنج هزار و سی و شش ) تومان به ۸۴,۹۶۵ (هشتاد و چهار هزار و نهصد و شصت و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸۴,۹۶۵ -۷۱.۰۰ -۰.۰۹ 10:17
۸۵,۰۳۶ ۹۲ ۰.۱ روز قبل
۸۴,۹۴۴ -۵۰۱.۰۰ -۰.۵۹ ۲ روز پیش

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

درهم امارات مبادله ای امروز با کاهش ۰.۲۱ درصدی، از ۱۹,۹۱۸ (نوزده هزار و نهصد و هجده ) تومان به ۱۹,۸۷۸ (نوزده هزار و هشتصد و هفتاد و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۹,۸۷۸ -۴۰.۰۰ -۰.۲۱ 10:17
۱۹,۹۱۸ ۳۹ ۰.۱۹ روز قبل
۱۹,۸۷۹ -۱۰۵.۰۰ -۰.۵۳ ۲ روز پیش

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۱۴ درصدی، از ۱۶۶,۶۵۰ (یکصد و شصت و شش هزار و ششصد و پنجاه ) تومان به ۱۶۶,۹۰۰ (یکصد و شصت و شش هزار و نهصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۶۶,۹۰۰ ۲۵۰ ۰.۱۴ 10:51
۱۶۶,۶۵۰ -۱,۲۰۰.۰۰ -۰.۷۳ روز قبل
۱۶۷,۸۵۰ ۲,۰۵۰ ۱.۲۲ ۲ روز پیش

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه امروز با افزایش ۰.۱۶ درصدی، از ۲,۹۴۰ (دو هزار و نهصد و چهل ) تومان به ۲,۹۴۵ (دو هزار و نهصد و چهل و پنج ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا امروز

در بازار روز قبل دلار کانادا نسبت به ۲ روز پیش، با ۳۵۰ تومان کاهش، ۸۹,۷۰۰ (هشتاد و نه هزار و هفتصد ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا امروز با کاهش ۰.۳ درصدی، از ۸۲,۷۰۰ (هشتاد و دو هزار و هفتصد ) تومان به ۸۲,۴۵۰ (هشتاد و دو هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسید.

آخرین نرخ دینار عراق

در بازار امروز دینار عراق نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۹,۵۶۰ (نه هزار و پانصد و شصت ) تومان نرخ گذاری شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت دلار قیمت یورو قیمت پوند بازار ارز خرید ارز خبر فوری
آبکش کمیته انضباطی در مقابل سیل بی‌اخلاقی خداداد؛ ماله‌کشی عزیزی روی کشاله و زبانی که همزمان گرفت!
نکته جدید سخنان عراقچی در خصوص همکاری با آژانس/ ژاپن مسیر را هموار می‌کند؟
فرزند امام موسی صدر در پاسخ به تابناک: دست داشتن حافظ اسد و افرادی از ایران در ربوده شدن «امام موسی صدر» کذب است/ ادعای «بی بی سی» درباره درگذشت «امام» نادرست است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جلسه بررسی بازار ارز با حضور وزیر اقتصاد در سازمان بازرسی
قیمت دلار، یورو و پوند امروز شنبه ۲۷ بهمن
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها امروز ۹ شهریور
قیمت جدید دلار، یورو و سایر ارزها ۱۹ شهریور
قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۲۳ بهمن
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز یکشنبه ۲۸ بهمن
قیمت دلار و انواع ارز امروز 27 فروردین
قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۱۰ اسفندماه
قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳
قیمت دلار، یورو و پوند امروز؛ ۳۰ مرداد
قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۲۴ مهر
قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۳ بهمن
قیمت دلار، یورو و پوند امروز سه‌شنبه ۶ شهریور
قیمت دلار در بازار امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۹۹/ ادامه روند کاهشی نرخ ارز
قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۲ آذر ماه
قیمت دلار و انواع ارز در بازار امروز 17 دی
قیمت دلار و یورو؛ امروز سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳
قیمت دلار در بازار امروز سه شنبه ۲۰ آبان ۹۹/ شاخص ارزی صعودی شد
ارزها در تیر ماه چه تغییراتی می‌کنند؟
قیمت دلار در بازار امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۹۹/ ادامه عقب نشینی دلار در فردوسی
هر اسکناس دلار آمریکا به ۱۰۷۰۰ تومان رسید/ افزایش قیمت سکه در کانال ۳.۷ میلیون
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
عکس: حجم سنگین برف در ارتفاعات سقز
راه حل آلودگی هوا اسقاط خودرو‌های فرسوده است نه تمدید طرح زوج و فرد / چند دستگاه خاطی در بحث آلودگی هوا به دستگاه قضا معرفی شده‌اند؟
تصاویر اولین تیم حرفه‌ای شترسواری جهان!
جده زیر آب رفت! + عکس
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
ثروت ترامپ در مقابل این چند ایرانی هیچ است!
تازه‌ترین اظهارات مقامات آمریکا درباره ایران
رئیس‌جمهور سابق بولیوی بازداشت شد
چه اتفاقی برای خاورمیانه پس از «محور مقاومت» رخ می‌دهد؟/ دیر یا زود آمریکا با ایران مذاکره می‌کند
حکمت لقبی که همیشه همراه نام حضرت فاطمه (س) می‌آید
جنجال تازه بر سر مهمانی هنرمندان و اتهام آدم فروشی!
آمریکا یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد
جشن تولد باشکوه مداحی که به اردستانی فحش داد
اجرای مرحله سوم انتقال زندانیان ایرانی از گرجستان
اسامی تصاویر شهدای حادثه تروریستی لار
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
خداداد عزیزی احضار شد
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
درگیری لفظی ظریف با دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس
تصاویر دو جزیره ایران که در اشغال امارات است
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
تنها منشین ؛ علیرضا افتخار
طعنه ظریف به شیخ‌نشین‌ها: صدام هم نتوانست ایران را نابود کند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
هشدار مجری ایران اینترنشنال به اعراب درباره ارتش ایران!
هشدار ظریف به تل‌آویو
تصاویر دیده نشده از ماراتن کیش را ببینید
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۲ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۲۰۰ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۷ نظر)
استقبال ۲۵ نفره از رئیس صداوسیما در دانشگاه!  (۱۲۶ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۲۱ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۱۵ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۲ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
tabnak.ir/005duh
tabnak.ir/005duh