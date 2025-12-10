قیمت انواع ارزها در بازار امروز 19 آذرماه

قیمت دلار مبادله ای امروز با کاهش ۰.۲۱ درصدی، از ۷۳,۱۵۰ (هفتاد و سه هزار و یکصد و پنجاه ) تومان به ۷۳,۰۰۳ (هفتاد و سه هزار و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۷۳,۰۰۳ -۱۴۷.۰۰ -۰.۲۱ 10:17 ۷۳,۱۵۰ ۶۵ ۰.۰۸ روز قبل ۷۳,۰۸۵ -۳۰۶.۰۰ -۰.۴۲ ۲ روز پیش

آخرین نرخ یورو مبادله ای

یورو مبادله ای امروز با کاهش ۰.۰۹ درصدی، از ۸۵,۰۳۶ (هشتاد و پنج هزار و سی و شش ) تومان به ۸۴,۹۶۵ (هشتاد و چهار هزار و نهصد و شصت و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو مبادله ای قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۸۴,۹۶۵ -۷۱.۰۰ -۰.۰۹ 10:17 ۸۵,۰۳۶ ۹۲ ۰.۱ روز قبل ۸۴,۹۴۴ -۵۰۱.۰۰ -۰.۵۹ ۲ روز پیش

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

درهم امارات مبادله ای امروز با کاهش ۰.۲۱ درصدی، از ۱۹,۹۱۸ (نوزده هزار و نهصد و هجده ) تومان به ۱۹,۸۷۸ (نوزده هزار و هشتصد و هفتاد و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات مبادله ای قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۹,۸۷۸ -۴۰.۰۰ -۰.۲۱ 10:17 ۱۹,۹۱۸ ۳۹ ۰.۱۹ روز قبل ۱۹,۸۷۹ -۱۰۵.۰۰ -۰.۵۳ ۲ روز پیش

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۱۴ درصدی، از ۱۶۶,۶۵۰ (یکصد و شصت و شش هزار و ششصد و پنجاه ) تومان به ۱۶۶,۹۰۰ (یکصد و شصت و شش هزار و نهصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۶۶,۹۰۰ ۲۵۰ ۰.۱۴ 10:51 ۱۶۶,۶۵۰ -۱,۲۰۰.۰۰ -۰.۷۳ روز قبل ۱۶۷,۸۵۰ ۲,۰۵۰ ۱.۲۲ ۲ روز پیش

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه امروز با افزایش ۰.۱۶ درصدی، از ۲,۹۴۰ (دو هزار و نهصد و چهل ) تومان به ۲,۹۴۵ (دو هزار و نهصد و چهل و پنج ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا امروز

در بازار روز قبل دلار کانادا نسبت به ۲ روز پیش، با ۳۵۰ تومان کاهش، ۸۹,۷۰۰ (هشتاد و نه هزار و هفتصد ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا امروز با کاهش ۰.۳ درصدی، از ۸۲,۷۰۰ (هشتاد و دو هزار و هفتصد ) تومان به ۸۲,۴۵۰ (هشتاد و دو هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسید.

آخرین نرخ دینار عراق

در بازار امروز دینار عراق نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۹,۵۶۰ (نه هزار و پانصد و شصت ) تومان نرخ گذاری شد.