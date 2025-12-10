قیمت انواع ارزها در بازار امروز 19 آذرماه

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادله ای امروز با کاهش ۰.۲۱ درصدی، از ۷۳,۱۵۰ (هفتاد و سه هزار و یکصد و پنجاه ) تومان به ۷۳,۰۰۳ (هفتاد و سه هزار و سه ) تومان رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۷۳,۰۰۳
|-۱۴۷.۰۰
|-۰.۲۱
|10:17
|۷۳,۱۵۰
|۶۵
|۰.۰۸
|روز قبل
|۷۳,۰۸۵
|-۳۰۶.۰۰
|-۰.۴۲
|۲ روز پیش
یورو مبادله ای امروز با کاهش ۰.۰۹ درصدی، از ۸۵,۰۳۶ (هشتاد و پنج هزار و سی و شش ) تومان به ۸۴,۹۶۵ (هشتاد و چهار هزار و نهصد و شصت و پنج ) تومان رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر یورو مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۸۴,۹۶۵
|-۷۱.۰۰
|-۰.۰۹
|10:17
|۸۵,۰۳۶
|۹۲
|۰.۱
|روز قبل
|۸۴,۹۴۴
|-۵۰۱.۰۰
|-۰.۵۹
|۲ روز پیش
درهم امارات مبادله ای امروز با کاهش ۰.۲۱ درصدی، از ۱۹,۹۱۸ (نوزده هزار و نهصد و هجده ) تومان به ۱۹,۸۷۸ (نوزده هزار و هشتصد و هفتاد و هشت ) تومان رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۹,۸۷۸
|-۴۰.۰۰
|-۰.۲۱
|10:17
|۱۹,۹۱۸
|۳۹
|۰.۱۹
|روز قبل
|۱۹,۸۷۹
|-۱۰۵.۰۰
|-۰.۵۳
|۲ روز پیش
پوند امروز با افزایش ۰.۱۴ درصدی، از ۱۶۶,۶۵۰ (یکصد و شصت و شش هزار و ششصد و پنجاه ) تومان به ۱۶۶,۹۰۰ (یکصد و شصت و شش هزار و نهصد ) تومان رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۶۶,۹۰۰
|۲۵۰
|۰.۱۴
|10:51
|۱۶۶,۶۵۰
|-۱,۲۰۰.۰۰
|-۰.۷۳
|روز قبل
|۱۶۷,۸۵۰
|۲,۰۵۰
|۱.۲۲
|۲ روز پیش
لیر ترکیه امروز با افزایش ۰.۱۶ درصدی، از ۲,۹۴۰ (دو هزار و نهصد و چهل ) تومان به ۲,۹۴۵ (دو هزار و نهصد و چهل و پنج ) تومان رسید.
در بازار روز قبل دلار کانادا نسبت به ۲ روز پیش، با ۳۵۰ تومان کاهش، ۸۹,۷۰۰ (هشتاد و نه هزار و هفتصد ) تومان نرخ گذاری شد.
دلار استرالیا امروز با کاهش ۰.۳ درصدی، از ۸۲,۷۰۰ (هشتاد و دو هزار و هفتصد ) تومان به ۸۲,۴۵۰ (هشتاد و دو هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسید.
در بازار امروز دینار عراق نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۹,۵۶۰ (نه هزار و پانصد و شصت ) تومان نرخ گذاری شد.