دولت پزشکیان مقررات منع آمد و شد وضع کرد

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز 24؛ دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران از اجرای طرح زوج‌یافرد در تهران تا پایان سال (شب عید) خبر داد.

بر اساس این گزارش تصمیم این تشکیلات دولتی در حالی است که اساسا مشکل اصلی آلودگی هوا مسائلی فراتر از تردد خودروهای شخصی است و علاوه بر این در روزها و هفته های پیش رو باتوجه با بارش های احتمالی لزوما همه روزها آلوده نخواهد بود.

در برره ای بودن این تصمیم همین بس که کارگروه مذکور زیر نظر استاندار پیش از این روزهای آلوده را لغو تعطیلی و روز های پاک را تعطیل کرده بود.

شهرداری تهران صراحتا اعلام کرده با تدابیر زوج و فرد مخالف است و به نظر می رسد این تصمیم در ادامه مجادلات اخیر استاندار با شهرداری تهران اتخاذ شده است.