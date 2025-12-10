میلی صفحه خبر لوگو بالا
دولت پزشکیان مقررات منع آمد و شد وضع کرد

دولت مسعود پزشکیان در تصمیمی عجیب شهروندان تهرانی را تا پایان سال از آزادی استفاده از وسایل نقلیه شخصی منع کرد.
کد خبر: ۱۳۴۵۰۷۰
| |
3628 بازدید
|
۲۳
دولت پزشکیان مقررات منع آمد و شد وضع کرد

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز 24؛ دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران از اجرای طرح زوج‌یافرد در تهران تا پایان سال (شب عید) خبر داد.

بر اساس این گزارش تصمیم این تشکیلات دولتی در حالی است که اساسا مشکل اصلی آلودگی هوا مسائلی فراتر از تردد خودروهای شخصی است و علاوه بر این در روزها و هفته های پیش رو باتوجه با بارش های احتمالی لزوما همه روزها آلوده نخواهد بود.

در برره ای بودن این تصمیم همین بس که کارگروه مذکور زیر نظر استاندار پیش از این روزهای آلوده را لغو تعطیلی و روز های پاک را تعطیل کرده بود.

شهرداری تهران صراحتا اعلام کرده با تدابیر زوج و فرد مخالف است و به نظر می رسد این تصمیم در ادامه مجادلات اخیر استاندار با شهرداری تهران اتخاذ شده است.

ایمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
9
21
پاسخ
چقدرم که با این جریمه ناچیز مردم به طرح زوج و فرد عمل میکنن . کل تهران شده پراید داغوووووون و ترکیده که از همه جاش دود بیرون میاد .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
جریمه ناچیز ؟ داداش جریمه ش 400 تومنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
مردمی که بچه کوچک و مدرسه ای دارند چه باید بکنند چقدر پول اسنپ باید بدهند این تصمیم گیران چرا همه مشکلات را سمت مردم می اندازند
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
3
30
پاسخ
از ماست که بر ماست این خفت حق ماست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
1
23
پاسخ
موتور سیکلت های فرسوده که ۴ برابر یک خودرو آلودگی ایجاد می کنه
چی میشه؟؟؟
چرا تصمیمات من درآوردی هست
فقط می خوان بگن ما این کار را کردم
یا اینکه طرف فکر می کنه با اسنپ بره از جریمه بیشتره و این وسط فقط هدف دولت جریمه و پول گرفتن هست
خدایش یه خورده از این فکرها برای اقتصاد بکنید. نه جریمه مردم
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
42
پاسخ
نصف سال زوج و فرد شده بعد موقع پرداخت عوارض که میشه کل سال رو میگیرن. حلال و حروم هم که فقط مردم باید رعایت کنن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
10
26
پاسخ
نوش جون شانزده میلیون ساده لوحی که بهش رای دادن . بنزین گرون خودرو محدود دلار ۱۲۰ حال کن برو حال کن همینارو میخاستی دیگه. راستی واتساپم برات رفع فیلتر کرد دستاورد بزرگیه بعد دو سال
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
تو راست میگی دانشمند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
13
8
پاسخ
کار درستی کردند استمپ علی الخصوص استمپ موتوری هم بایستی منحل شود چون نصف بنزین مملکت را می بلعند و موجب شده است کشاورزان فعال در روستا ها کم شود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
استمپ چیه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
2
20
پاسخ
خوبه. هر مشکلی را با یک روش مشکل دار دیگه حل میکنن. عالیه.
مگه میشه بهتر از این؟
کشور داری را باید از ما بیاموزند جهانیان.
عمو محمود هم می گفت ما باید دنیا رو اداره کنیم. هیچ کسی بهش توجه نمی کرد!!
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
37
پاسخ
اونوقت مالیات های خودرو هم نصف میشه؟
بیمه خودرو نصف میشه؟
کسانی که بچه هاشونو می برند مدرسه چه کنند؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
نه دیگه ! داری زیاده خواهی می کنی همین که اجازه داریم نفس بکشیم باید خدا رو شاکر باشیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
29
پاسخ
درآمد حداکثری از مردم با هر بهانه و ترفندی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
1
26
پاسخ
مالیات و عوارض و بیمه بدنه و بیمه ثالث برای تمام روزهای سال پرداخت می کنی وقتی هم که از خودرو می خواهی استفاده کنی هم بیاید بینی روز فرد یا زوج که بازم از شانس بد و احتمال زیاد روز با پلاک همخوانی نداره و بازم نمی تونی از خودرو شخصی استفاده کنی.
