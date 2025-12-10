پیش بینی قیمت دلار امروز ۱۹ آذر

دلار آزاد پس از لمس کانال 127 هزار تومانی بار دیگر به کانال ۱۲۴ هزار تومانی عقبنشینی کرد و به این ترتیب، روند قیمت آن از یکسو رکورد جدید ثبت کرد و از سوی دیگر، تحت فشار عرضه و مداخله سیاستگذار قرار گرفت.
به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد؛ همزمان، بازار طلا و سکه که در ابتدای روز با تکیه بر رشد قیمت جهانی طلا و جهش نرخ دلار، مسیر صعودی در پیش گرفته بود، در ادامه همراه با افت نرخ ارز بخش مهمی از رشد خود را تعدیل کرد و بخشی از هیجان ابتدای معاملات تخلیه شد.
روند قیمت دلار؛ رکورد 127 هزار تومانی زیر سایه مداخله بازارساز
قیمت دلار روز سهشنبه در کانال 126 هزار تومانی بازگشایی شد، با گپ مثبت 530 تومانی نسبت به روز قبل. در ادامه، نرخ اسکناس آمریکایی با شتاب وارد کانال 127 هزار تومانی شد و رکورد تازهای در این سطح به ثبت رساند، اما این اوجگیری دوام نیاورد و بازار در ادامه معاملات با چرخش سمت عرضه مواجه شد. دلار در پایان روز در رقم ۱۲۴ هزار و 630 تومان بسته شد و نسبت به روز دوشنبه حدود هزار تومان کاهش را تجربه کرد؛ موضوعی که بهروشنی حکایت از فعالشدن فروشندگان و تشدید نقش سیاستگذار در سمت عرضه دارد.
به گفته معاملهگران، ورود بازارساز با حجم عرضه سنگین و افزایش فروش در سطوح بالاتر، مهمترین محرک بازگشت قیمت از کانال 127 هزار تومانی به محدوده ۱۲۴ هزار تومانی بود. این گروه معتقدند سیاستگذار در تلاش است با استفاده از ابزار افزایش عرضه و مدیریت هیجانات، شیب روند قیمت دلار را کنترل کند و مانع از تثبیت نرخها در کانالهای تاریخی بالاتر شود. در عین حال، فعالان بازار تأکید میکنند که این نوع مداخله، اگرچه در کوتاهمدت توانسته است جلوی ادامه صعود تند قیمت را بگیرد، اما بهدلیل تداوم انتظارات تورمی، ریسکهای سیاسی و رشد نقدینگی، ماهیتی مقطعی و محدود دارد و لزوماً به معنای تغییر پایدار در مسیر میانمدت قیمت دلار نیست.
معاملهگران؛ کنترل مقطعی روند قیمتها در برابر ریسکهای پایدار
اجماع نسبی بر این است که تلاش سیاستگذار و ورود بازارساز، در کوتاهمدت توانسته است روند قیمت دلار را تا حدودی مهار و از تثبیت نرخ در کانالهای بالاتر جلوگیری کند. با این حال، این گروه یادآور میشوند که بهدلیل بالا بودن سطح انتظارات تورمی، پایداری ریسکهای سیاسی و رشد نقدینگی، این کنترل بیشتر جنبه مقطعی داشته و به معنای کاهش ریسک بنیادی در اقتصاد نیست. از نگاه آنها، عرضه سنگین ارز میتواند موقتاً بازار را آرام کند، اما تا زمانی که متغیرهای پایهای دچار تغییر معنادار نشوند، زمینه بازگشت نوسانات در بازار ارز و به تبع آن در بازار طلا و سکه وجود خواهد داشت.
در نهایت، بازار سهشنبه را با ترکیبی از رکوردشکنی و اصلاح به پایان رساند؛ دلار روی رقم ۱۲۴ هزار و 630 تومان بسته شد، طلای 18 عیار در کانال 12 میلیون و 600 هزار تومان آرام گرفت، سکه در کانال 131 میلیون تومان به کار خود پایان داد و طلای آبشده نیز به محدوده 54 میلیون تومان بازگشت. این چیدمان قیمتی از نگاه معاملهگران، معادل یک «آغاز پرالتهاب و پایان اصلاحی» است؛ الگویی که نشان میدهد روند قیمت در بازارهای دارایی همچنان زیر سایه ریسکهای مزمن اقتصاد کلان و انتظارات تورمی بالا، مستعد نوسان و تغییر فاز در بازههای زمانی کوتاه است.
صعود و سقوط دلار از 127 هزار تومان تا 124 هزار تومان
روز سهشنبه قیمت دلار آزاد معاملات را با گپ مثبت مثبت 530 تومانی یک کانال بالاتر در نرخ 126 هزار و 260 تومان بازگشایی کرد و به سرعت در مسیر صعودی وارد کانال 127 هزار تومان شد و تا مرز 127 هزار و 30 تومان بالا رفت. دلار در میانه روز با تغییر مسیر، نزولی شد و با سه کانال عقبنشینی تا نرخ 124 هزار و 160 تومان کاهش یافت و در نهایت در نرخ 124 هزار و 630 تومان بسته شد.
رفتار اخیر دلار نشان میدهد بازار در شرایطی از تنش و حساسیت بالا نسبت به جریان نقدینگی و اخبار قرار دارد. جهش آغازین و ورود مقطعی به کانال 127 هزار تومان و سپس عقبنشینی گسترده، بیانگر آن است که معاملهگران در تلاش برای تعیین سطح تعادلی جدید میان هیجان خرید و فشار عرضه هستند. برآیند این وضعیت، شکلگیری یک فاز نوسانی است که هنوز نشانهای از روند پایدار در آن مشاهده نمیشود.
در ساختار کنونی، مهمترین سطح حمایتی در محدوده 124 هزار و 160 تومان تا 124 هزار و 700 تومان قرار میگیرد؛ منطقهای که واکنش مثبت بازار پس از ریزش اخیر نشان داد از اهمیت بالایی برخوردار است. حفظ نرخها بالای این ناحیه میتواند از تشدید فشار فروش جلوگیری کند و زمینه را برای بازگشتهای مقطعی فراهم نگه دارد. از دست رفتن این حمایت اما احتمال تعمیق اصلاح و حرکت به سمت سطوح پایینتر را تقویت خواهد کرد.
در سمت مقابل، محدوده 126 هزار و 260 تومان تا 127 هزار و 30 تومان بهعنوان مقاومت کلیدی و تعیینکننده چشمانداز کوتاهمدت مطرح است. واکنش بازار در برخورد اخیر با این سطوح نشان داد عرضه در این ناحیه همچنان قدرتمند ظاهر میشود و مانع تثبیت قیمت در کانالهای بالاتر است. عبور قاطع و تثبیت بر فراز این محدوده میتواند شرایط را به سود حرکات جهتدار تغییر دهد، اما تا زمانی که این مقاومت پابرجاست، بازار بیشتر در قالب نوسانات محدود میان حمایت و مقاومت یادشده حرکت خواهد کرد.