وقوع سیل، آبگرفتگی و کولاک در ۵ استان

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر، از ادامه عملیات امدادرسانی به حادثه‌دیدگان در پی بروز بارش‌های رگباری، سیلاب و کولاک در ۵ استان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۵۰۵۸
| |
1120 بازدید
وقوع سیل، آبگرفتگی و کولاک در ۵ استان

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر، از ادامه عملیات امدادرسانی به حادثه‌دیدگان در پی بروز بارش‌های رگباری، سیلاب و کولاک در استان‌های زنجان، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی خبر داد.

محمدحسین کبادی، با اعلام گزارش جدید از وضعیت امدادرسانی در استان‌های درگیر گفت: بارش‌های شدید در استان‌های زنجان، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه موجب وقوع سیلاب، آبگرفتگی و گرفتار شدن خودرو‌ها در کولاک شده است.

وی درباره وضعیت استان زنجان اظهار کرد: در محور‌های تهم چورزق و زنجان آببر، ۲۳۱ خودرو گرفتار برف و کولاک شدند و ۶۴۲ نفر حادثه‌دیده امدادرسانی شده‌اند.۶ تیم عملیاتی، چهار دستگاه آمبولانس و دو خودروی نجات در این عملیات مشارکت داشتند و در حال حاضر تردد در محور زنجان ماهنشان تنها با استفاده از زنجیر چرخ امکان‌پذیر است.

کبادی درباره شرایط استان کردستان گفت: در سطح شهرستان‌های مریوان و دیواندره و محور‌های سقز دیواندره و گردنه ایرانخواه، ۱۰۲ خودرو گرفتار کولاک شده‌اند و در مجموع به ۸۲۳ نفر امدادرسانی شده است. همچنین ۱۶ منزل مسکونی آبگرفتگی رخ داده و عملیات تخلیه آب انجام شده است. همچنین ۵۱۳ نفر اسکان اضطراری یافته و ۶ نفر نیز به مناطق امن منتقل شده‌اند.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر بیان کرد: به ۱۰۰ نفر نیز اقلام زیستی و غذایی شامل ۳۲۵ تخته پتو، ۳۴۸ بسته بیسکویت و ۲۷۱ بطری آب معدنی تحویل شده است. در استان کردستان ۱۳ تیم عملیاتی، پنج دستگاه آمبولانس، یک خودروی نجات و هفت خودروی کمکدار فعالیت داشت.

کبادی با اشاره به وضعیت آذربایجان غربی گفت: در محور تکاب شاهین‌دژ و گردنه مایین‌بلاغ ۵۳ خودرو گرفتار کولاک شدند و ۱۹۱ نفر امدادرسانی شده‌اند. به ۵۰ نفر از حادثه‌دیدگان اقلام غذایی شامل آب معدنی و بیسکویت تحویل شده همچنین دو تیم عملیاتی به همراه دو دستگاه آمبولانس در محل فعال بوده‌اند.

کبادی درباره آذربایجان شرقی اظهار کرد: در محور اسکو عنصرود یک خودرو با پنج سرنشین گرفتار برف شده بود که با حضور یک تیم عملیاتی و یک خودروی کمکدار رهاسازی شد.

وی در ادامه درباره استان کرمانشاه گفت: در شهرستان سرپل‌ذهاب یک منزل مسکونی دچار آبگرفتگی شده و به چهار نفر امدادرسانی و عملیات تخلیه آب انجام شده است. در این حادثه یک تیم عملیاتی و یک خودروی کمکدار حضور داشته و بارش باران در اکثر شهرستان‌های استان و همچنین بارش برف در شهرستان پاوه گزارش شده است.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر در پایان تأکید کرد: با توجه به شرایط جوی، تیم‌های عملیاتی در آماده‌باش کامل هستند و عملیات تا بازگشت شرایط به حالت عادی ادامه خواهد داشت.

استان زنجان خودرو برف آمبولانس کولاک امدادرسانی
آبکش کمیته انضباطی در مقابل سیل بی‌اخلاقی خداداد؛ ماله‌کشی عزیزی روی کشاله و زبانی که همزمان گرفت!
نکته جدید سخنان عراقچی در خصوص همکاری با آژانس/ ژاپن مسیر را هموار می‌کند؟
فرزند امام موسی صدر در پاسخ به تابناک: دست داشتن حافظ اسد و افرادی از ایران در ربوده شدن «امام موسی صدر» کذب است/ ادعای «بی بی سی» درباره درگذشت «امام» نادرست است
