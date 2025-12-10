قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۱۹ آذر

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد ۰.۲۹ درصدی به ۱۲,۷۰۲,۱۰۹ (دوازده میلیون و هفتصد و دو هزار و یکصد و نه ) تومان رسید.

بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا ۱۸ عیار نسبت به روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

به گزارش تابناک؛ هر اونس طلا در بازار خارجی هم ۴,۲۰۷ (چهار هزار و دویست و هفت ) دلار قیمت خورد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۴,۲۰۷ ۰.۵۲ ۰.۰۱ 11:00 ۴,۲۰۷ ۱۵ ۰.۳۶ روز قبل ۴,۱۹۱ -۶.۳۳ -۰.۱۶ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۲,۷۰۲,۱۰۹ ۳۶,۹۳۶ ۰.۲۹ 11:00 ۱۲,۶۶۵,۱۷۳ -۶۸,۳۳۲.۰۰ -۰.۵۴ روز قبل ۱۲,۷۳۳,۵۰۵ ۷۲,۲۵۶ ۰.۵۶ ۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار با رشد ۰.۲۹ درصدی به ۵۵,۰۲۳,۰۰۰ (پنجاه و پنج میلیون و بیست و سه هزار) تومان رسید.