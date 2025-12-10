نبض خبر
تصاویر بازداشت ایرانیها در آمریکا برای اخراج
پلیس اداره مهاجرت و گمرک آمریکا موسوم به آیس | ICE به بازداشت مهاجران و پناهجویان ایرانی شتاب بخشیده است. تصاویر تازه از بازداشت یک پناهجوی ایرانی توسط مردان نقاب پوش را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر پلیس مهاجرت اخراج ایرانی ها آمریکا پناهجوی ایرانی ویدیو
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۱۱
جنایت در ذات آمریکاست
پاسخ ها
ناشناس| |
۲۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
غرب گداها دیپورت شدن
پاسخ ها
داود| |
۲۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
ایرانی ها موفق ترین مهاجران آمریکا هستن .استاد دانشگاه .پزشک. توی سازمان فضایی ناسا واقعا این رفتار غیر قابل قبوله خودشون خارج شن بهتره
با سلام
ایران مهاجرهای افغانستانی رو اخراج کرد حالا آمریکا مهاجرین ایران رو اخراج میکنند.دلیلش ایجاد امنیت برای مردم کشورش
ایران مهاجرهای افغانستانی رو اخراج کرد حالا آمریکا مهاجرین ایران رو اخراج میکنند.دلیلش ایجاد امنیت برای مردم کشورش