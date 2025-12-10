En
ماجرای قتلی که در ساعات اخیر جنجالی شد
نبض خبر

تصاویر بازداشت ایرانی‌ها در آمریکا برای اخراج

پلیس اداره مهاجرت و گمرک آمریکا موسوم به آیس | ICE به بازداشت مهاجران و پناهجویان ایرانی شتاب بخشیده است. تصاویر تازه از بازداشت یک پناهجوی ایرانی توسط مردان نقاب پوش را می‌بینید.
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
3
16
پاسخ
رفتن آمریکا چیکار؟ نمیگن شغل قبلیمون دردسرساز میشه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
4
30
پاسخ
حقارت محض
زدکژ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
31
21
پاسخ
جنایت در ذات آمریکاست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
اونجا فامیل داری؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
3
76
پاسخ
اول فرزندان مقامات را ارخارج کنید اگر راست می گید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
20
12
پاسخ
غرب گداها دیپورت شدن
پاسخ ها
داود
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
امثال تو باعث شدید مردم مهاجرت کنن یا در فکر رفتن باشن یا بلاتکلیف رفتن نرفتن باشن
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
8
9
پاسخ
ایرانی ها موفق ترین مهاجران آمریکا هستن .استاد دانشگاه .پزشک. توی سازمان فضایی ناسا واقعا این رفتار غیر قابل قبوله خودشون خارج شن بهتره
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
4
14
پاسخ
با سلام
ایران مهاجرهای افغانستانی رو اخراج کرد حالا آمریکا مهاجرین ایران رو اخراج میکنند.دلیلش ایجاد امنیت برای مردم کشورش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
1
23
پاسخ
عاغازاده ها رو برگردونید. به مردم عادی چکار دارید؟ ...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
بنظرت مردم عادی ایرانی چجوری ممکنه بتونن به آمریکا برسن؟
