بامری در گفتگو با تابناک:

فرسایش خاک تهدیدی جدی برای منابع آب و کشاورزی کشور / جلسات با وزارت جهاد و محیط زیست بی نتیجه ماند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با هشدار نسبت به بحران فرسایش خاک گفت: خشکسالی‌های ممتد، برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی و نبود اجرای طرح‌های علمی در حوزه آبیاری نوین، منابع طبیعی و کشاورزی کشور را با تهدید جدی مواجه کرده است؛ جلسات متعدد با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست نیز تاکنون نتیجه‌ای در عمل نداشته است.