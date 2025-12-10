فرسایش خاک تهدیدی جدی برای منابع آب و کشاورزی کشور / جلسات با وزارت جهاد و محیط زیست بی نتیجه ماند

رحمدل بامری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با موضوع فرسایش خاک و تبعات و تهدیدات ناشی از این موضوع در بحث آب ها و سفره های زیرزمینی و کشاورزی کشور، با هشدار نسبت به ابعاد گسترده فرسایش خاک در کشور، اظهار کرد: خشکسالیهای ممتد سالیان اخیر، همراه با برداشت بیرویه از سفرههای آب زیرزمینی و نبود نظارت و اجرای طرحهای علمی در حوزه آبیاری نوین و مصرف آب، شرایطی نگرانکننده برای منابع طبیعی و کشاورزی در استانهای مختلف کشور رقم زده است.
وی تأکید کرد: اگر تدابیر جدی برای مهار این روند اندیشیده نشود، کشور در آینده با بیابانزایی گسترده مواجه خواهد شد و جنگلها، مراتع و سفرههای آب زیرزمینی ـ که برای زیست انسان و حیوانات حیاتی هستند ـ از دست خواهند رفت.
بامری با اشاره به جلسات برگزار شده در کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: بارها موضوع فرسایش خاک و راهکارهای کنترل آن با وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان ذیربط مطرح شده و وعده اجرای طرحهای مختلف دادهاند، اما تاکنون نتیجه ملموسی مشاهده نکردهایم.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: جلساتی نیز با مسئولان سازمان محیط زیست و مشاوران آنان برگزار شد و حتی کارگروهی در کمیسیون تشکیل گردید، اما از این مسیر نیز تاکنون دستاوردی نداشته است.