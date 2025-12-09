En
کد خبر:۱۳۴۴۹۷۴
نبض خبر

افشاگری زاکانی از دو پرونده فساد که مایه ننگ است

علیرضا زاکانی در دیدار با دانشجویان با اشاره به دو پرونده فساد که به اعتقاد او مایه ننگ است، از نحوه واگذاری فسادآلود یکی از خودروسازی‌ها پرده برداشت. روایت شهردار تهران را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Canada
|
۲۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
1
پاسخ
چرا اینقدر فساد وجود دارد ؟
علی
|
United States of America
|
۲۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
0
پاسخ
آقا فکر رئیس جمهوری زده به سرش ! چرا وقتی نماینده مجلس بودی چیزی نمی گفتی ؟
عمو صابر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
1
1
پاسخ
خدا یا کی این افشاگری ها تموم میشه و کار درست میشه خسته شدیم دلار طلا کالا خدمات همه چی داره چند برابر میشه الا حقوق کارگر و کار مند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
0
پاسخ
ما رو از فساد نترسونید بابا.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
0
پاسخ
به ایشون رای ندادم ولی حرفهای ایشون خیلی درسته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
0
پاسخ
دومینوی بی پایان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
0
پاسخ
هر فسادی مایه ننگه آقای زاکانی.
آقازادگی هم مایه ننگ است.
امین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
0
پاسخ
دودتهران اونهای که میمیرن خونشون گردن توهست

