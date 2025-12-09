نبض خبر
افشاگری زاکانی از دو پرونده فساد که مایه ننگ است
علیرضا زاکانی در دیدار با دانشجویان با اشاره به دو پرونده فساد که به اعتقاد او مایه ننگ است، از نحوه واگذاری فسادآلود یکی از خودروسازیها پرده برداشت. روایت شهردار تهران را در تابناک میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر علیرضا زاکانی پرونده کرسنت واگذاری ایران خودرو ویدیو
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۸
آقا فکر رئیس جمهوری زده به سرش ! چرا وقتی نماینده مجلس بودی چیزی نمی گفتی ؟
خدا یا کی این افشاگری ها تموم میشه و کار درست میشه خسته شدیم دلار طلا کالا خدمات همه چی داره چند برابر میشه الا حقوق کارگر و کار مند