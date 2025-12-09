نبض خبر
تصاویر دو جزیره ایران که در اشغال امارات است
جزایر ایرانی هم مرز با شیخنشینهای عربی در واقع جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک نیستند، بلکه مشتمل بر پنج جزیره است و جزایر آریانا و زرکوه دو جزیره دیگر ایرانی است که در اشغال امارات متحده عربی است. تصاویری از این دو جزیره که منظومه پنج جزیره ایرانی که در زمان محمدرضا شاه و پیش از تشکیل کشور امارات حاکمیت ایران بر آنها تثبیت نشده و برخی کارشناسان اعتقاد دارند ایران باید مطالبه حاکمیت آنها را مطرح کند را میبینید.
بهترین دفاع حمله است باید از حقوق خود دفاع کنیم
ناشناس| |
۲۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
از قدیم گفتن بهترین دفاع حمله است. وقتی دست پیش را نگیریم و طلبکار نباشیم این تازه به دوران رسیده ها هم پررو می شوند و علیه ما ادعا مطرح می کنند. ما نه تنها باید به جد پیگیر بازگشتن این جزایر بشیم بلکه اساسا باید بگیم خود امارات هم بخشی از ایران بوده تا زیاد پررو نشن. یعنی اساس کشوریت این موجودیت زیر سوال برده بشه.
بابا بذارید این دو جزیره آباد بمونه!!
ناشناس| |
۲۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
ناشناس| |
۲۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
ناشناس| |
۲۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
چرا نمیگیریم اینارو؟ مطابق اسناد تاریخی باید اقدام کنیم. و امارات هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت.
این بی تفاوتی و حالت تدافعی تا کی؟ دیگه وجدانن جواب این کشورکهای جغله رو بدین.
ناشناس| |
۲۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
مسئله این است که تا وقتی ما با کشورهای بزرگ پنجه در پنجه میکنیم ایشان از این کشورهای ریز به عنوان ابزار علیه ما استفاده میکنند.
ناشناس| |
۰۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
اولین بار در زمان یک نماینده ایران دوست اردبیلی مطرح شد ولی پانترکها و پان عربها بهش هجمه وارد کردن. باید بین المللی پیگیری شود
ناشناس| |
۲۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
الان این سه تا جزیره که دست ما هست چه پیشرفتی براشون رقم زدیم که برا اون دوتا بزنیم