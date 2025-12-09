En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
افشاگری زاکانی از دو پرونده فساد که مایه ننگ است
تعداد بازدید : 3020
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۴۹۶۴
کد خبر:۱۳۴۴۹۶۴
8736 بازدید
نظرات: ۲۲
نبض خبر

تصاویر دو جزیره ایران که در اشغال امارات است

جزایر ایرانی هم مرز با شیخ‌نشین‌های عربی در واقع جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک نیستند، بلکه مشتمل بر پنج جزیره است و جزایر آریانا و زرکوه دو جزیره دیگر ایرانی است که در اشغال امارات متحده عربی است. تصاویری از این دو جزیره که منظومه پنج جزیره ایرانی که در زمان محمدرضا شاه و پیش از تشکیل کشور امارات حاکمیت ایران بر آنها تثبیت نشده و برخی کارشناسان اعتقاد دارند ایران باید مطالبه حاکمیت آنها را مطرح کند را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر جزیره زرکوه جزیره آریانا جزایر ایرانی ویدیو جزایر ایرانی خلیج فارس امارات متحده عربی تنب بزرگ تنب کوچک ابوموسی
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
برای پس گرفتن جزایر سه گانه با اسرائیل متحد شدیم!
رقص عرب‌ها پس از اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه
عقب نشینی آلمان از «اشغالگر» خواندن ایران در جزایر سه گانه ایرانی
نظر محمدرضا پهلوی درباره جزایر سه گانه
پاسخ هوش‌‌مصنوعی درباره مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه
عکس العمل تند به اعراب درباره تحرکات تازه برای تصاحب جزایر سه گانه
ایران امروز نمی‌تواند مدعی مالکیت بحرین شود؟
نتیجه شکایت امارات به لاهه بابت جزایر سه گانه چه خواهد بود؟
لشکرکشی ایران به جزایر سه گانه برای جلوگیری از حمله شیخ نشین‌ها
لحظه اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه
خطر از دست دادن جزایر سه گانه چقدر جدی است؟
اعلام طرح خطرناک اماراتی‌ها درباره جزایر سه گانه ایرانی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
18
57
پاسخ
حالا تمام تقصیرها رابندازید تقصیر حکومت های قبل
آزاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
4
57
پاسخ
بهترین دفاع حمله است باید از حقوق خود دفاع کنیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
هرکس از ما حمایت نکرد ، نباید زیر چتر حمایت ما بماند. امتیاز دهیرمجانی تا کی؟؟؟
ناشناس
|
Canada
|
۱۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
3
45
پاسخ
از قدیم گفتن بهترین دفاع حمله است. وقتی دست پیش را نگیریم و طلبکار نباشیم این تازه به دوران رسیده ها هم پررو می شوند و علیه ما ادعا مطرح می کنند. ما نه تنها باید به جد پیگیر بازگشتن این جزایر بشیم بلکه اساسا باید بگیم خود امارات هم بخشی از ایران بوده تا زیاد پررو نشن. یعنی اساس کشوریت این موجودیت زیر سوال برده بشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
52
32
پاسخ
بابا بذارید این دو جزیره آباد بمونه!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
وطن فروش
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
چه آباد وچه ویران فقط ایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران ....
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
الان خیلی آباد هستن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
2
51
پاسخ
چرا نمیگیریم اینارو؟ مطابق اسناد تاریخی باید اقدام کنیم. و امارات هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت.

این بی تفاوتی و حالت تدافعی تا کی؟ دیگه وجدانن جواب این کشورکهای جغله رو بدین.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
مسئله این کشورهای ریز نیستند.
مسئله این است که تا وقتی ما با کشورهای بزرگ پنجه در پنجه می‌کنیم ایشان از این کشورهای ریز به عنوان ابزار علیه ما استفاده می‌کنند.
ناشناس
| Czechia |
۰۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
اگه میخوای بگیری برو سرزمین های شمالی را بگیر که دیرتر از اینها از ایران جدا شده اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
3
33
پاسخ
اولین بار در زمان یک نماینده ایران دوست اردبیلی مطرح شد ولی پانترکها و پان عربها بهش هجمه وارد کردن. باید بین المللی پیگیری شود
پاسخ ها
ناشناس
| Switzerland |
۲۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
حمله کنیم و پس بگیریم. مذاکره هیچ فایده ای ندارد.
محمدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
2
پاسخ
سلام
باید با اتحاد و پشتکار جزایر زرکوه و آریانا پس گرفته شوند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
4
1
پاسخ
الان این سه تا جزیره که دست ما هست چه پیشرفتی براشون رقم زدیم که برا اون دوتا بزنیم
صدری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
1
پاسخ
ببین از یکذره جزیره چه بهره برداری میکنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
5
پاسخ
در صورت ضرورت باید این دو جزیره ایرانی را از اشغال اشغالگران اماراتی به زور آزاد کرد ملت هم پشتیبان است هزینه برای خاک خودش می دهد ونه آزادی خاک بیگانه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟