تصاویر دو جزیره ایران که در اشغال امارات است

جزایر ایرانی هم مرز با شیخ‌نشین‌های عربی در واقع جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک نیستند، بلکه مشتمل بر پنج جزیره است و جزایر آریانا و زرکوه دو جزیره دیگر ایرانی است که در اشغال امارات متحده عربی است. تصاویری از این دو جزیره که منظومه پنج جزیره ایرانی که در زمان محمدرضا شاه و پیش از تشکیل کشور امارات حاکمیت ایران بر آنها تثبیت نشده و برخی کارشناسان اعتقاد دارند ایران باید مطالبه حاکمیت آنها را مطرح کند را می‌بینید.