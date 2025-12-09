نبض خبر
اعتراف تلخ رئیس صداوسیما درباره سقوط اف 35
پیمان جبلی رئیس صداوسیما در دانشگاه شهید بهشتی گفت: «سقوط جنگنده اِف 35 به اعتبار ما لطمه زد... مقامی رسمی به ما گفت این اتفاق رخ داده بود و ما آن را بازتاب دادیم، اما مشخص شد اطلاعات موثق نبوده است...» جبلی همچنین اعتراف کرد: «در حوادث 1401 روایت اول را از دست دادیم، زیرا دادههای اساسی در اختیار ما قرار نگرفت... رسانه نباید اعتبار خود را وابسته به دستگاههای دیگر کند، اما وقتی اطلاعات حیاتی در اختیار نهادهای دیگر است، ناچاریم در آن چارچوب اطلاعرسانی کنیم.» این بخش از اظهارات جبلی را میبینید و میشنوید.
چقدر رو دارند ،،،، هنوز میگه اعتبارات در دست دیگران است .
تلویزیون ملی دیگر جایی در رسانه ندارد .
