En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
افشاگری زاکانی از دو پرونده فساد که مایه ننگ است
تعداد بازدید : 1705
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۴۹۵۹
کد خبر:۱۳۴۴۹۵۹
7373 بازدید
نظرات: ۱۶
نبض خبر

اعتراف تلخ رئیس صداوسیما درباره سقوط اف 35

پیمان جبلی رئیس صداوسیما در دانشگاه شهید بهشتی گفت: «سقوط جنگنده اِف 35 به اعتبار ما لطمه زد... مقامی رسمی به ما گفت این اتفاق رخ داده بود و ما آن را بازتاب دادیم، اما مشخص شد اطلاعات موثق نبوده است...» جبلی همچنین اعتراف کرد: «در حوادث 1401 روایت اول را از دست دادیم، زیرا داده‌های اساسی در اختیار ما قرار نگرفت... رسانه نباید اعتبار خود را وابسته به دستگاه‌های دیگر کند، اما وقتی اطلاعات حیاتی در اختیار نهادهای دیگر است، ناچاریم در آن چارچوب اطلاع‌رسانی کنیم.» این بخش از اظهارات جبلی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر اف 35 صداوسیما جنگ دوازده روزه پیمان جبلی ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
2
7
پاسخ
اعتبار صدا و سیما خیلی وقته لطمه دیده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
2
پاسخ
ما یه فامیلی داریم هنوز قبول نمیکنه این خبر کذب بوده،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
1
1
پاسخ
عخی چقدر سی م سفیداتون به ما فحش دادن
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
2
4
پاسخ
حیف از بودجه میلیاردی که بهتون میدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
1
3
پاسخ
چقدر رو دارند ،،،، هنوز میگه اعتبارات در دست دیگران است .
تلویزیون ملی دیگر جایی در رسانه ندارد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
2
4
پاسخ
خوبه بالاخره گردن گرفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
2
5
پاسخ
با این دروغ تلخ و آبروبر باید رییس صدا و سیما استعفا میداد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
1
پاسخ
تو همیشه راست میگی
ناشناس
|
Canada
|
۱۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
2
4
پاسخ
رسانه باید اعتبار داشته باشه. آیا صدا و سیما دارد ؟
تاته جانی
|
Germany
|
۱۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
1
2
پاسخ
یاد دارم نیم ساعت قبل از اخبار ورزشی صب میکردیم تا اخبار 7,45شروع بشه یا دیگر اخبار مثل 20/30یا اخبار 22ولی الان متاسفانه اینهمه دروغ کی دیگه اخبار صدا و سیما رو پیگیری میکنه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟