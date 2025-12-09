En
کد خبر:۱۳۴۴۹۵۱
نبض خبر

مجید واشقانی: نمی‌توانی حکومتی نباشی و در این مملکت کار کنی!

مجید واشقانی این به او برچسب حکومتی زده‌اند می‌گوید نمی‌توانی حکومتی نباشی و در این مملکت کار کنی! استدلال این بازیگر را می‌بینید و می‌شنوید.
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
4
3
پاسخ
درود بر امثال مجید واشقانی عزیز
ناشناس
|
United States of America
|
۱۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
0
پاسخ
ولی حسین الله کرم با اون عینکی که گذاشته من اصلا نشناختمش! قشنگ شبیه نخبه های علمی شده.
ناشناس
|
Canada
|
۱۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
1
2
پاسخ
خوب این را خبلی ها می‌گفتند و همه هم میدانستند.
ناشناس
|
Canada
|
۲۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
0
پاسخ
خوش بحالت
ناشناس
|
Canada
|
۲۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
2
1
پاسخ
خوبه که نقاب ها یکی یکی داره از چهره ها میافته و مواضع علنی میشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
2
0
پاسخ
نه میتونی کار کنی وای در حد اسنپ !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
1
پاسخ
حرف درست
احسان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
3
2
پاسخ
مجید واشقانی ثابت کرد با احساس پاک به میهن می توان غول علوم سیاسی وطن فروشی مثل زیبا کلام را در مناظره شکست داد .درود بر شرف واشقانی و خداداد عزیزی تف بر شرف وطن فروشها
ناشناس
|
Austria
|
۰۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
3
پاسخ
عین واقعیت است
