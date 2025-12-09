نبض خبر
مجید واشقانی: نمیتوانی حکومتی نباشی و در این مملکت کار کنی!
مجید واشقانی این به او برچسب حکومتی زدهاند میگوید نمیتوانی حکومتی نباشی و در این مملکت کار کنی! استدلال این بازیگر را میبینید و میشنوید.
برچسبها:نبض خبر مجید واشقانی ویدیو بازیگر حکومتی
ولی حسین الله کرم با اون عینکی که گذاشته من اصلا نشناختمش! قشنگ شبیه نخبه های علمی شده.
خوبه که نقاب ها یکی یکی داره از چهره ها میافته و مواضع علنی میشه.
مجید واشقانی ثابت کرد با احساس پاک به میهن می توان غول علوم سیاسی وطن فروشی مثل زیبا کلام را در مناظره شکست داد .درود بر شرف واشقانی و خداداد عزیزی تف بر شرف وطن فروشها