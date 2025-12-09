En
افشاگری زاکانی از دو پرونده فساد که مایه ننگ است
تعداد بازدید : 486
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۴۹۴۷
2519 بازدید
نظرات: ۳
نبض خبر

ادعای رئیس سابق سی آی ای درباره برجام و حسن روحانی

جان برنان رئیس سی آی ای در دولت باراک اوباما فاش کرد یکی از انگیزه‌های آمریکا برای پذیرش توافق برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک، افزایش تاثیرگذاری میانروها (تعبیری که برای حسن روحانی و اصلاح طلبان به کار می‌برد) در سیاست ایران بوده است. روایت این مقام اطلاعاتی آمریکا را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر برجام جان برنان اصلاح طلبان حسن روحانی ویدیو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Canada
|
۱۸:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
2
1
پاسخ
بیست سی سال دیگه چهره واقعی روحانی افشا میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
1
2
پاسخ
کاملا بدیهی است ، خوب انتظار داشتید مثلا حسین شریعتمداری رئیس جمهور باشه و آمریکا این همه امتیاز بده ، همانطور که ما هم با بایدن راحت تر مذاکره می کردیم تا ترامپ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
2
1
پاسخ
باز هم بگویید چرا به اصلاح طلبان غرب زده می گویند ، البته خودشان هم می دانند
