ادعای رئیس سابق سی آی ای درباره برجام و حسن روحانی

جان برنان رئیس سی آی ای در دولت باراک اوباما فاش کرد یکی از انگیزه‌های آمریکا برای پذیرش توافق برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک، افزایش تاثیرگذاری میانروها (تعبیری که برای حسن روحانی و اصلاح طلبان به کار می‌برد) در سیاست ایران بوده است. روایت این مقام اطلاعاتی آمریکا را می‌بینید و می‌شنوید.