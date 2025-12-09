En
تعداد بازدید : 3343
کد خبر:۱۳۴۴۹۴۳
5172 بازدید
نظرات: ۹
نبض خبر

لحظه هدف قرار دادن آمبولانس ایران توسط اسرائیل

تصاویر حمله پهپاد اسرائیل به یک خودرو هلال احمر کشورمان در تهران در ایام جنگ دوازده روزه را می‌بینید. حمله به آمبولانس جنایت جنگی محسوب می‌شود.
برچسب‌ها:
نبض خبر حمله اسرائیل به ایران جنگ دوازده روزه پهپاد اسرائیلی ویدیو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۹
سید محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
5
1
پاسخ
جنگه ها... حلوا پخش نمیکنن که
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
3
پاسخ
برنامه داشتن کل بیمارستان هارو مثل غزه به مدت ۳ سال بمباران کنن هر روز اما فتاح و سجیل که بلند شدن کل آرزوهاشون نقش بر آب شد. اما فکری برای پدافند باید کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
1
1
پاسخ
در مقابل اسرائیل و آمریکا، به برتری هوایی باید توجه ویژه داشت.
در اینصورت آنها فلج میشوند.
البته موارد دیگر هم باید مد نظر باشد ،
(مثل هوش مصنوعی ، جاسوس‌ها ، پایش ماهواره‌ای و ..... )
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
2
پاسخ
طفلهای معصومی که در آمبولانس بودند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
2
پاسخ
بعد فرکانس میدید برای مذاکره باامریکا؟
ناشناس
|
United States of America
|
۱۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
2
پاسخ
ایران باید بمب اتم بسازد برای بازدارندگی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
3
پاسخ
واقعا پدافند ضعیف عمل کرد از اسرائیل تا ایران چند هزار کیلومتره چطور اجازه داده شد تا شهرهای ایران برسن
اریو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
0
پاسخ
واویلا پهپاد رزمی داره دور دور میکنه گلچین هدف میزنه
ناشناس
|
United States of America
|
۲۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
4
3
پاسخ
احتمالا ادم مهمی توش بوده
