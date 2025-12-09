نبض خبر
لحظه هدف قرار دادن آمبولانس ایران توسط اسرائیل
تصاویر حمله پهپاد اسرائیل به یک خودرو هلال احمر کشورمان در تهران در ایام جنگ دوازده روزه را میبینید. حمله به آمبولانس جنایت جنگی محسوب میشود.
برنامه داشتن کل بیمارستان هارو مثل غزه به مدت ۳ سال بمباران کنن هر روز اما فتاح و سجیل که بلند شدن کل آرزوهاشون نقش بر آب شد. اما فکری برای پدافند باید کرد
در مقابل اسرائیل و آمریکا، به برتری هوایی باید توجه ویژه داشت.
در اینصورت آنها فلج میشوند.
البته موارد دیگر هم باید مد نظر باشد ،
(مثل هوش مصنوعی ، جاسوسها ، پایش ماهوارهای و ..... )
واقعا پدافند ضعیف عمل کرد از اسرائیل تا ایران چند هزار کیلومتره چطور اجازه داده شد تا شهرهای ایران برسن