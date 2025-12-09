نبض خبر
ادعای ده نمکی: عبریها در ایتا حضور دارند!
مسعود ده نمکی با اشاره به فضای حباب گونه حزب اللهی ها در ایتا، مدعی شد عبریها هم در ایتا حضور دارند و در حال جمع آوری اطلاعات هستند. اظهارات ده نمکی را میبینید و میشنوید.
برچسبها:نبض خبر مسعود ده نمکی پیامرسان ایتا اسرائیل موساد ویدیو
عبری ها حضور دارن دارن جاسوسی میکنن ، ولی اخرش به این معنی نیست که باید همه جارو بست چون فلانی هم اونجاست
اگر این واقعییت دارد که بعید نیست پس چرا باید ما دچار حرف بسیاری از سایتهای خارجی باشیم چنین کاری بیهوده است