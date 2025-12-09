مسعود ده نمکی با اشاره به فضای حباب گونه حزب اللهی ها در ایتا، مدعی شد عبری‌ها هم در ایتا حضور دارند و در حال جمع آوری اطلاعات هستند. اظهارات ده نمکی را می‌بینید و می‌شنوید.