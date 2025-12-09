En
ادعای ده نمکی: عبری‌ها در ایتا حضور دارند!

مسعود ده نمکی با اشاره به فضای حباب گونه حزب اللهی ها در ایتا، مدعی شد عبری‌ها هم در ایتا حضور دارند و در حال جمع آوری اطلاعات هستند. اظهارات ده نمکی را می‌بینید و می‌شنوید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
1
پاسخ
ایتا عالیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
1
پاسخ
عبری ها در همه جا حضور دارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
0
پاسخ
عبری ها حضور دارن دارن جاسوسی میکنن ، ولی اخرش به این معنی نیست که باید همه جارو بست چون فلانی هم اونجاست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
0
پاسخ
چیز عجیبی نگفته. وقتی همه جارو هک کردن و مزدور دارن اینم روش .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
0
پاسخ
عبری یعنی چی؟ منظورش بهودی ها هستند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
0
پاسخ
اگر این واقعییت دارد که بعید نیست پس چرا باید ما دچار حرف بسیاری از سایتهای خارجی باشیم چنین کاری بیهوده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
1
پاسخ
غیب گفتی. دشمن هر جا بتواند وارد می شود.
