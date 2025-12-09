En
تشبیه جمهوری اسلامی به داروغه ناتینگهام توسط آقای وزیر!
تعداد بازدید : 2228
کد خبر:۱۳۴۴۸۸۷
9149 بازدید
نظرات: ۲۹
نبض خبر

اعتراض شدید نماینده سوپرانقلابی به وزیر اقتصاد و فرمانده سپاه تهران

امیرحسین ثابتی نماینده سوپرانقلابی در نطق خود در مجلس از وزیر اقتصاد و فرمانده سپاه تهران انتقاد کرد و گفت: «آقای مدنی‌زاده بود و نبود شما چه فرقی میکند؛ چیکار دارید میکنید که ارز 95 تومانی رو کردید 125 هزارتومان؟ آقای حسن‌زاده فرمانده سپاه تهران شما به مناسبت بسیج رفتید شرکت ایران‌خودرو و میگید امروز ایران‌خودرو نماد تفکر بسیجی است؟! واقعا نمیدونید امروز چه باند مافیایی و فاسدی ایران خودرو را گرفته؟! شما پا شدید رفتید کنار استکبار داخلی نشستید و این حرف‌هارو زدید، اون لباس تن تو لباس مقدسی است. یا نمیدونید اونجا چه خبره یا پشت پرده‌ای داره...» اظهارات ثابتی را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر امیرحسین ثابتی دلار افزایش قیمت ارز سردار حسن زاده ویدیو علی مدنی‌زاده
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
9
153
پاسخ
حرفهایش منطقی است هر چند از نیتش خبر ر ندارم
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
39
77
پاسخ
چه خبره !؟ خود شما با باند بازی باعث برکناری همتی شدید !؟ خدا جای حق نشسته جواب شما را داد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
همتی اگه بود که دلار ۱ میلیون شده بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
نه بابا همتی بود دلار یه میلیارد بود
سقف که نداره تو بگو ما هم لایک می کنیم
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
36
83
پاسخ
اونموقع که همتی رو استیضاح کردید فکر الانش رو میکردید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
همتی که هنوز نیومده بود میگفت دلار ۱۳۰ تومنه ارزش واقعیش!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
27
102
پاسخ
همه اینهایی که گفتی درست از سیم کارت سفیدی که دست شما و بقیه مقامات هست افشاگری بفرمایید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
این قضیه سیم کارت سفید چیه دقیقا ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
26
56
پاسخ
آقای ثابتی یادت هست سال ۹۵ که تولید ایران خودرو روی قلتک افتاده بود و هم شرکت و هم مشتری از وضعیت راضی بودند باز شما ناراضی بودی و دوست داشتی شرکت‌های اروپایی و کره ای ، ایران را ترک کنند . بلاخره چکار کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
93
58
پاسخ
ثابتی مرد بزرگیه و ضد فساده خدا حفظش کنه برای این کشور
بابی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
24
83
پاسخ
اتفاقا" اینبار گفته هایش عین حق است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
همیشه حقه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
36
48
پاسخ
زیاد مهم نیست دوره آخر نمایندگی ایشونه
عابدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
74
51
پاسخ
درود به شرف وغیرت همین سوپر انقلابی! ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
43
32
پاسخ
چرا اسمشو نمیارید میترسید بگید آقای ثابتی؟
