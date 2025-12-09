نبض خبر
اعتراض شدید نماینده سوپرانقلابی به وزیر اقتصاد و فرمانده سپاه تهران
امیرحسین ثابتی نماینده سوپرانقلابی در نطق خود در مجلس از وزیر اقتصاد و فرمانده سپاه تهران انتقاد کرد و گفت: «آقای مدنیزاده بود و نبود شما چه فرقی میکند؛ چیکار دارید میکنید که ارز 95 تومانی رو کردید 125 هزارتومان؟ آقای حسنزاده فرمانده سپاه تهران شما به مناسبت بسیج رفتید شرکت ایرانخودرو و میگید امروز ایرانخودرو نماد تفکر بسیجی است؟! واقعا نمیدونید امروز چه باند مافیایی و فاسدی ایران خودرو را گرفته؟! شما پا شدید رفتید کنار استکبار داخلی نشستید و این حرفهارو زدید، اون لباس تن تو لباس مقدسی است. یا نمیدونید اونجا چه خبره یا پشت پردهای داره...» اظهارات ثابتی را میبینید و میشنوید.
چه خبره !؟ خود شما با باند بازی باعث برکناری همتی شدید !؟ خدا جای حق نشسته جواب شما را داد
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
ناشناس| |
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
سقف که نداره تو بگو ما هم لایک می کنیم
اونموقع که همتی رو استیضاح کردید فکر الانش رو میکردید
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
همه اینهایی که گفتی درست از سیم کارت سفیدی که دست شما و بقیه مقامات هست افشاگری بفرمایید.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
آقای ثابتی یادت هست سال ۹۵ که تولید ایران خودرو روی قلتک افتاده بود و هم شرکت و هم مشتری از وضعیت راضی بودند باز شما ناراضی بودی و دوست داشتی شرکتهای اروپایی و کره ای ، ایران را ترک کنند . بلاخره چکار کنیم
اتفاقا" اینبار گفته هایش عین حق است.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸