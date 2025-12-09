اعتراض شدید نماینده سوپرانقلابی به وزیر اقتصاد و فرمانده سپاه تهران

امیرحسین ثابتی نماینده سوپرانقلابی در نطق خود در مجلس از وزیر اقتصاد و فرمانده سپاه تهران انتقاد کرد و گفت: «آقای مدنی‌زاده بود و نبود شما چه فرقی میکند؛ چیکار دارید میکنید که ارز 95 تومانی رو کردید 125 هزارتومان؟ آقای حسن‌زاده فرمانده سپاه تهران شما به مناسبت بسیج رفتید شرکت ایران‌خودرو و میگید امروز ایران‌خودرو نماد تفکر بسیجی است؟! واقعا نمیدونید امروز چه باند مافیایی و فاسدی ایران خودرو را گرفته؟! شما پا شدید رفتید کنار استکبار داخلی نشستید و این حرف‌هارو زدید، اون لباس تن تو لباس مقدسی است. یا نمیدونید اونجا چه خبره یا پشت پرده‌ای داره...» اظهارات ثابتی را می‌بینید و می‌شنوید.