کد خبر:۱۳۴۴۸۷۹
سوت

شوک بزرگی که تاج به قلعه‌نویی داد

مهدی تاج در برنامه فوتبال برتر صحبت‌های نگران‌کننده‌ای درباره مشکل صدور ویزا برای بعضی از بازیکنان تیم ملی را مطرح کرد. او گفت: «باید برای برخی بازیکن‌ها جایگزین پیدا کنیم چون آمریکا به آنها ویزا نمی‌دهد!» اشاره تاج به بازیکنان فوتبال است که خدمت سربازی‌شان را در تیم‌های متعلق به سپاه گذرانده‌اند. مهدی طارمی، شجاع خلیل زاده و دانیال اسماعیلی مهم ترین بازیکنانی هستند که ممکن است مشمول این اقدام غیرقانونی آمریکایی شوند.
برچسب‌ها:
سوت مهدی تاج ویدیو امیر قلعه نویی تیم ملی فوتبال جام جهانی آمریکا ویزا مهدی طارمی شجاع خلیل زاده دانیال اسماعیلی فر
