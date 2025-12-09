روایت ظریف از ابعاد جنگ ایران با اسرائیل و آمریکا

محمدجواد ظریف وزیرخارجه اسبق ایران و بنیانگذار پایاب در فروم دوحه 2025 با اشاره به حمله دو قدرت هسته‌ای اسرائیل و آمریکا به ایران در جنگ دوازده روزه، گفت: «آنها امید داشتند تا دوشنبه مورد نظر که اسرائیل به صداوسیما و شورای امنیت ملی ما حمله کرد، کار ایران تمام شود. همه انتظار داشتند در همان چند دقیقه اول جنگ، که ما ۱۷فرمانده ارشد نظامی‌مان را از دست دادیم، دیگر نتوانیم مقاومت کنیم. اما ما نشان دادیم که می‌توانیم به اسراییل آسیب جدی وارد کنیم.» روایت کامل ظریف را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.