En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
افشاگری زاکانی از دو پرونده فساد که مایه ننگ است
تعداد بازدید : 2513
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۴۸۵۵
کد خبر:۱۳۴۴۸۵۵
6737 بازدید
نظرات: ۴
نبض خبر

روایت ظریف از ابعاد جنگ ایران با اسرائیل و آمریکا

محمدجواد ظریف وزیرخارجه اسبق ایران و بنیانگذار پایاب در فروم دوحه 2025 با اشاره به حمله دو قدرت هسته‌ای اسرائیل و آمریکا به ایران در جنگ دوازده روزه، گفت: «آنها امید داشتند تا دوشنبه مورد نظر که اسرائیل به صداوسیما و شورای امنیت ملی ما حمله کرد، کار ایران تمام شود. همه انتظار داشتند در همان چند دقیقه اول جنگ، که ما ۱۷فرمانده ارشد نظامی‌مان را از دست دادیم، دیگر نتوانیم مقاومت کنیم. اما ما نشان دادیم که می‌توانیم به اسراییل آسیب جدی وارد کنیم.» روایت کامل ظریف را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ دوازده روزه محمدجواد ظریف ویدیو جنگ ایران و اسرائیل جنگ ایران و آمریکا حمله اسرائیل به ایران پاسخ موشکی ایران به اسرائیل پاسخ موشکی ایران به آمریکا
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
سردار سپاه این گونه به اسرائیلی‌ها هشدار داد
گزارش الجزیره از تغییر تاکتیک موشکی ایران برای افزایش نرخ اصابت
جزئیات تازه پاسخ موشکی ایران به اسرائیل؛ هر موشک برای چه هدفی؟
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
سخنان طوفانی جوان عراقی: صدام چهار موشک به اسرائیل زد و آقای خامنه‌ای...
روایت دیپلمات اسپانیایی از جنگ تازه اسرائیل و آمریکا با ایران
لاریجانی: اسرائیل با هدایت آمریکا حمله بعدی را می‌کند
اصرار بر پیش شرط مهم ایران برای مذاکره با آمریکا
جمهوری اسلامی تنها حکومت 250 سال اخیر است که در جنگی نباخته
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
ترور شخصی که سعی کرد ترامپ را از حمله به ایران منصرف کند!
هشدار عارف درباره آغاز جنگ: پایانش با ماست!
ساده انگار نباشیم، دست ما باید روی ماشه باشد
بیانات مهم رهبر انقلاب درباره جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل
این عامل مانع از حمله دوباره اسرائیل به ایران شده
تحلیل مرشایمر از سناریوی اسرائیل برای ایران: باید رقیبان را تکه پاره کنند
ایران در جنگ بعدی از این امکانات نظامی دست نخورده‌اش استفاده می‌کند
تلویزیون هند: ایران این‌گونه از طعمه به شکارچی تبدیل شد!
تلویزیون هند: این کلاهک‌های ایران بازی را عوض کرد
هشدار لاریجانی: جنگ تمام نشده، باید آماده باشیم
جنگ 12 روزه موجب شد مردم دنیا از خود بپرسند...
جنگ دوازده روز تقابل دانش شرق و غرب بود!
روایت خبرنگار آمریکایی درباره جنگ دوازده روزه در عراق
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Austria
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
19
62
پاسخ
درود برای آقای ظریف که با زبان دیپلماتیک از ایران دفاع می میکنند..
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
10
34
پاسخ
درود بر آقای ظریف خداوند ایشان را حفظ کند
مجتبی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
0
پاسخ
آقای ظریف خدا قوت خوب صحبت کردی ،البته من در جایگاهی نیستم که از شما ایراد بگیرم ولی ایکاش وزیر خارجه دوره روحانی نمی شدی و به آمریکا اعتماد نمیکردی
جمال الدین فتحی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
1
پاسخ
از آقای ظریف ممنونم بخاطر دفاع از ایران ،ای کاش بیشتر در رکاب رهبر بود
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟