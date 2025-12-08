نبض خبر
سخنان ترسناک وزیر اقتصاد درباره قیمت دلار
سیدعلی مدنیزاده در جمع دانشجویان دانشگاه شریف گفت: «وقتی که وزیر استیضاح شد، تغییر قیمت دلار چطور بود؟ در یک بازه ای تا ۱۰۶ هزار تومان بالا رفت و بعد به دلیل برخی اتفاقات تعاملات بین المللی پایین آمد و پس از آن یک باره حمله اسرائیل اتفاق افتاد. در این شرایط انتظار دارید که دلار ارزان شود وقتی کشور تحت بیسابقهترین حمله جنگی قرار گرفت؟!» توجیهات ترسناک وزیر اقتصاد که جاده صاف کن افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی است را میبینید و میشنوید.
بعد تکلیف کارگران وبازنشستگان بدبخت تامین اجتماعی که ۸۰ درصدشون حداقل بگیرن وزیر ۱۵ میلیون دریافتیشون هست چطور زندگی کنن ،توی بوق کرنا کردید کالابرگ ۳ دهک اول پرداخت شده ،فقط برای کمیته امداد وبهزیستی پرداخت شده ،دهک یک هنوز پرداخت نشده ،خانواده ۶ نفره با یارانه وکالابرگ وحقوق بازنشستگی بشه ۲۰ میلیون چطور زندگی کنه???
کدام جاده صاف کن. دارد واقعیت را بیان میکند. نرخ دلار با حقیقت عریان سر و کار دارد و کاری با اینکه وزیر حقیقت را بگوید یا خلاف بگوید ندارد. لذا ایشان کار خوبی میکنند که صداقت دارند و واقعیات را بیان میکنند.
یعنی در واقع با زبان بی زبونی میگه دلار سال دیگه همین موقع اگر 1 میلیون تومان شد تعجب نکنید
حرف کاملاً درستی زده. شما که اینگونه تیتر میزنی یا هیچی از مسائل اقتصادی و سیاسی خبر نداری یا موضوع دیگری مود نظر شماست.
دقت کنید آقای تابناک
دقت کنید آقای تابناک
خب تو که دلیل این فروپاشی اقتصادی را سیاست خارجی میدانی چرا دست از یقه گیری با دنیا برنمی داری؟