کد خبر:۱۳۴۴۸۱۷
1421 بازدید
نظرات: ۱۱
نبض خبر

سخنان ترسناک وزیر اقتصاد درباره قیمت دلار

سیدعلی مدنی‌زاده در جمع دانشجویان دانشگاه شریف گفت: «وقتی که وزیر استیضاح شد، تغییر قیمت دلار چطور بود؟ در یک بازه ای تا ۱۰۶ هزار تومان بالا رفت و بعد به دلیل برخی اتفاقات تعاملات بین المللی پایین آمد و پس از آن یک باره حمله اسرائیل اتفاق افتاد. در این شرایط انتظار دارید که دلار ارزان شود وقتی کشور تحت بی‌سابقه‌ترین حمله جنگی قرار گرفت؟!» توجیهات ترسناک وزیر اقتصاد که جاده صاف کن افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی است را می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر علی مدنی‌زاده افزایش قیمت ارز کاهش ارزش پول ملی ویدیو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
0
پاسخ
بعد تکلیف کارگران وبازنشستگان بدبخت تامین اجتماعی که ۸۰ درصدشون حداقل بگیرن وزیر ۱۵ میلیون دریافتیشون هست چطور زندگی کنن ،توی بوق کرنا کردید کالابرگ ۳ دهک اول پرداخت شده ،فقط برای کمیته امداد وبهزیستی پرداخت شده ،دهک یک هنوز پرداخت نشده ،خانواده ۶ نفره با یارانه وکالابرگ وحقوق بازنشستگی بشه ۲۰ میلیون چطور زندگی کنه???
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
0
پاسخ
کدام جاده صاف کن. دارد واقعیت را بیان می‌کند. نرخ دلار با حقیقت عریان سر و کار دارد و کاری با اینکه وزیر حقیقت را بگوید یا خلاف بگوید ندارد. لذا ایشان کار خوبی می‌کنند که صداقت دارند و واقعیات را بیان می‌کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
0
پاسخ
یعنی در واقع با زبان بی زبونی میگه دلار سال دیگه همین موقع اگر 1 میلیون تومان شد تعجب نکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
1
پاسخ
وقاحت تا کچا ؟؟؟ طلبکارم هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
0
پاسخ
حرف کاملاً درستی زده. شما که اینگونه تیتر می‌زنی یا هیچی از مسائل اقتصادی و سیاسی خبر نداری یا موضوع دیگری مود نظر شماست.
دقت کنید آقای تابناک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
1
پاسخ
فقط استعفا بده لعنتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
0
پاسخ
جالبه صدای مردم هم در نمیاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
0
پاسخ
خب تو که دلیل این فروپاشی اقتصادی را سیاست خارجی میدانی چرا دست از یقه گیری با دنیا برنمی داری؟
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
0
پاسخ
واقعیته ،میخواد ترسناک باشه یا نباشه.
ناشناس
|
Romania
|
۰۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
0
پاسخ
ما ۱۲ روز جنگیدیم اسرائیل ۲ ساله داره میجنگه هم با ما هم با بقیه چرا اونها پولشون سقوط نمیکنه ؟ اوکراین و روسیه ۴ ساله دارن میجنگن چرا اونجا سقوط نمیکنه ؟ افغانستان هم بگم؟
ویدیوهای مرتبط
