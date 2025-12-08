سخنان ترسناک وزیر اقتصاد درباره قیمت دلار

سیدعلی مدنی‌زاده در جمع دانشجویان دانشگاه شریف گفت: «وقتی که وزیر استیضاح شد، تغییر قیمت دلار چطور بود؟ در یک بازه ای تا ۱۰۶ هزار تومان بالا رفت و بعد به دلیل برخی اتفاقات تعاملات بین المللی پایین آمد و پس از آن یک باره حمله اسرائیل اتفاق افتاد. در این شرایط انتظار دارید که دلار ارزان شود وقتی کشور تحت بی‌سابقه‌ترین حمله جنگی قرار گرفت؟!» توجیهات ترسناک وزیر اقتصاد که جاده صاف کن افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی است را می‌بینید و می‌شنوید.