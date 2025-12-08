تونی بلر از برنامه ترامپ برای «صلح غزه» کنار گذاشته شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، هنگامی که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا طرح ۲۰ بندی خود را برای اداره غزه پس از جنگ در اواخر ماه سپتامبر اعلام کرد، «تونی بلر» نخست‌وزیر اسبق بریتانیا علنا موافقت خود را اعلام نمود و ترامپ هم این نخست‌وزیر سابق را به‌عنوان یک نامزد «قوی» برای این طرح توصیف و او را تحسین کرد.

منابعی آگاه به روزنامه «فایننشال تایمز» گفتند: «مقامات منطقه‌ای نگرانی خود را در مورد دخالت بلر ابراز و به بی‌اعتمادی دیرینه ناشی از حمایت او از حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ و ترس از به حاشیه رانده شدن فلسطینی‌ها در ساختار جدید حکومت اشاره کردند.»

ترامپ خود در ماه اکتبر اذعان کرد که قبل از هرگونه انتصابی، باید تایید کند که بلر برای همه طرف‌ها «قابل قبول» است.

در حالی‌که دفتر تونی بلر از اظهار نظر در این خصوص خودداری کرد، یکی از نزدیکان او گفت: «بلر در هیات صلح مورد انتظار که احتمالا پس از نهایی شدن، شامل سران کشورهای عضو باشد، حضور نخواهد داشت.»

او به فایننشال تایمز گفت: «در عوض، انتظار می‌رود بلر به یک کمیته اجرایی محدودتر که زیر نظر آن هیات فعالیت می‌کند، بپیوندد.»

به گفته افرادی که در جریان این مذاکرات قرار دارند، احتمالا «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه ریاست‌جمهوری آمریکا و «جارد کوشنر» داماد و مشاور دونالد ترامپ نیز در کنار مقامات ارشد دولت‌های عربی و غربی در این کیمته اجرایی کوچک‌تر خدمت خواهند کرد.