برخی مدارس ایلام فردا، سه شنبه تعطیل شد

به گزارش تابناک، براساس مصوبه کارگروه سلامت استان و با هدف حفاظت از سلامت دانشآموزان در پی افزایش موارد ابتلا به بیماری آنفلوانزا، فعالیت مهدهای کودک، پیشدبستانیها و مدارس مقطع ابتدایی استان ایلام در روز سهشنبه ۱۸ آذرماه در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر بهصورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
طبق اعلام اداره اطلاعرسانی و روابط عمومی آموزشوپرورش استان، آموزش در این مقاطع از طریق شبکه شاد پیگیری میشود.
گفتنی است فعالیت مدارس متوسطه اول و دوم و همچنین مؤسسات و مراکز آموزشی آزاد در این دو مقطع، طبق روال و بهصورت حضوری ادامه خواهد داشت.