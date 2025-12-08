میلی صفحه خبر لوگو بالا
برخی مدارس ایلام فردا، سه شنبه تعطیل شد

با تصمیم کارگروه سلامت استان و برای حفظ سلامت دانش‌آموزان، کلاس‌های ابتدایی ایلام فردا غیرحضوری شد و آموزش مهدکودک‌ها، پیش‌دبستانی‌ها و ابتدایی‌ها در روز سه‌شنبه ۱۸ آذر از طریق شبکه شاد انجام می‌شود.
برخی مدارس ایلام فردا، سه شنبه تعطیل شد

به گزارش تابناک، براساس مصوبه کارگروه سلامت استان و با هدف حفاظت از سلامت دانش‌آموزان در پی افزایش موارد ابتلا به بیماری آنفلوانزا، فعالیت مهدهای کودک، پیش‌دبستانی‌ها و مدارس مقطع ابتدایی استان ایلام در روز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

طبق اعلام اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش‌وپرورش استان، آموزش در این مقاطع از طریق شبکه شاد پیگیری می‌شود.

گفتنی است فعالیت مدارس متوسطه اول و دوم و همچنین مؤسسات و مراکز آموزشی آزاد در این دو مقطع، طبق روال و به‌صورت حضوری ادامه خواهد داشت.

