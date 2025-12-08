میلی صفحه خبر لوگو بالا
ادعای نتانیاهو درباره نقض آتش‌بس غزه از سوی حماس

نخست‌وزیر رژیم اشغالگر، جنبش حماس را مجددا به نقض آتش‌بس متهم و ادعا کرد این رژیم اجازه نخواهد حماس مجددا در غزه قدرت بگیرد و اسرائیل را تهدید کند.
کد خبر: ۱۳۴۴۸۰۱
| |
323 بازدید
ادعای نتانیاهو درباره نقض آتش‌بس غزه از سوی حماس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر جنبش حماس را به نقض آتش‌بس متهم کرد و مدعی شد این رژیم اجازه نخواهد نیروهای حماس قدرت گرفته و مسلح شوند و اسرائیل را مجددا تهدید کند.

ادعای نقض آتش‌بس از سوی حماس در حالی است که مصر، ترکیه، قطر و چند کشور دیگر رسما اعلام کرده‌اند که این رژیم اشغالگر است که مدام آتش بس را نقض می‌کند.

نتانیاهو درباره جسد آخرین اسیر اسرائیلی نیز گفت تل‌آویو همه تلاش‌ها برای بازگرداندن جسد این اسیر را به کار خواهد گرفت.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین ادعا کرد مرحله اول طرح آتش بس در غزه رو به پایان است.

غزه آتش بس نقض آتش بس
