میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شوهرم مرا عابر بانک می‌دید، طلاق می‌خواهم!

سه سال بعد از آخرین دیدار سمیرا و شوهرش آنها حالا برای جدایی اقدام کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۴۴۷۹۱
| |
1885 بازدید
شوهرم مرا عابر بانک می‌دید، طلاق می‌خواهم!

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد آنلاین، سه سال بعد از آخرین دیدار سمیرا و شوهرش آنها حالا برای جدایی اقدام کرده‌اند. حالا سمیرا از دلیل این طلاق می‌گوید.

*تو و همسرت چند سال است ازدواج کرده‌اید؟
ما ۱۲ سال با هم زندگی کردیم.

*زندگی خوبی داشتید؟
من فکر می‌کردم زندگی خوبی داریم. بعد دیدم اشتباه کرده‌ام و در تمام این مدت با یک مرد دغل‌باز زندگی می‌کردم.

*چرا چنین لفظی درباره شوهرت به کار می‌بری؟
چون او در تمام این سال‌ها به من دروغ گفت.

*بیشتر توضیح بده؟
وقتی ما ازدواج کردیم، من کار می‌کردم. هرچه پول داشتیم روی هم گذاشتیم. من حتی یک روسری برای خودم نمی‌خریدم و آن را پس‌انداز می‌کردم تا خانه بخریم. وقتی خانه و ماشین خریدیم شوهرم به نام خودش خرید. باز هم من مشکلی نداشتم. سه سال قبل به او گفتم نصف خانه را به نام من کن تا اگر اتفاقی برای تو افتاد من آواره نشوم. ما بچه نداریم و من نگران بودم که برادرش خانه را از من بگیرد.

*چرا فکر می‌کردی برادرشوهرت خانه را از تو می‌گیرد؟
چون یک روز با من دعوا کرد و گفت اگر برادرم نبود یک لیوان آب هم دست تو نمی‌دادیم. من از آن موقع نگران شدم.

*نظر شوهرت چه بود؟
شوهرم قبول نکرد. گفت اگر من مردم مهریه‌ات را بگیر. به اندازه نصف خانه می‌شود.

*از همان موقع با هم درگیر شدید؟
بله. از همان موقع اختلاف ما شروع شد. بعد موضوعات دیگر پیش آمد و من جداگانه زندگی کردم و دیگر به آن خانه نرفتم. مهریه‌ام را خواستم. حکم مهریه صادر شد. حالا طلاق می‌خواهم.

*نظر شوهرت چیست؟
او در این مدت خانه را به نام مادرش کرده که من ادعایی روی خانه نداشته باشم. حالا می‌فهمم سه سال قبل تصمیم درستی گرفتم؛ او برای من شوهر نبود، مرا عابربانک می‌دید.

*شغلت چیست؟
کارمند هستم، اما درآمد خوبی دارم و مشکلی ندارم.

*چرا بچه‌دار نشدید؟
تصمیم هر دوی ما این بود.

*در این مدت شوهرت سراغت نیامده است؟
من سه سال است او را ندیده‌ام. اولین بار است که در دادگاه او را می‌بینم. قبلاً وکیل گرفته بود حالا نمی‌دانم چرا خودش آمده است. اما به هر حال هرچه هست، راهی جز جدایی نداریم.

*فکر نمی‌کنی پشیمان شوی؟
از چه چیز پشیمان شوم؟ از اینکه واقعیت شوهرم را فهمیده‌ام؟ این جدایی به نفع هر دوی ماست.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
زن و شوهر همسران اختلافات جدایی طلاق
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
درخواست طلاق از زنی که شوهرش را سوال‌پیچ می‌کند!
خیانت شوهر، پایانی بر سال‌ها زندگی عاشقانه
زندگی عاشقانه‌ای که با یک اشتباه از هم پاشید
در دعوای زن و شوهری «حلوا» خیرات می‌کنند؟
زن و شوهر‌ها چرا به یکدیگر خیانت می‌کنند؟
برای دوام ازدواج، تفاهم مهم‌تر است!
زندگی ناموفق زنی که شوهر دومش هم خیانت کرد!
مهم‌ترین عوامل ناسازگاری زوجین
جدایی یک زوج به‌خاطر علاقه به بچه!
پشیمانی زنی که در کودکی ازدواج کرد
تصورات اشتباه زوج ها درباره عشق
طلاق عاطفی چگونه اتفاق می‌افتد؟
رازهای بازگشت زن و شوهرها از آستانه طلاق
دلایل طلاق در دوران میانسالی
چگونه با شوهر خسیس رفتار کنیم؟
شوهرم مرد خوبی است ولی علاقه‌ای به او ندارم
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۱ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۸ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۵۱ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۰۶ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟  (۶۳ نظر)
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005dqB
tabnak.ir/005dqB