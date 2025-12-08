میلی صفحه خبر لوگو بالا
گزارشی از وضعیت پزشکی رضا امیرخانی

یک پزشک درباره وضعیت رضا امیرخانی که تحت مراقبت‌های ویژه است می‌گوید: راجع‌به بازتاب‌های عصبی نشانه‌های خوبی وجود دارد ولی تقاضا می‌کنم تا یکی دو روز دیگر هم در این مورد صبر کنیم.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دکتر احمد محبی آشتیانی، از دوستان رضا امیرخانی در گزارشی از روند درمان و وضعیت بالینی این نویسنده که روز یکشنبه، نهم آذرماه در پرواز با پاراگلایدر سقوط کرده و در بخش مراقبت‌های ویژه‌ یکی از بیمارستان‌های تهران بستری است گفت: «راجع‌به بازتاب‌های عصبی، می‌توانم بگویم که نشانه‌های خوبی وجود دارد ولی تقاضا می‌کنم تا یکی دو روز دیگر هم در این مورد صبر کنیم تا با اطمینان بیشتری بتوانیم حرف بزنیم.»

او با اشاره به دو عمل جراحی «تراکئوستومی» و «تثبیت یک جداشدگی در استخوان‌های لگن» که روز شنبه، پانزدهم آذر بر روی این نویسنده انجام شده است، گفت: «عمل جراحی که روی لگن انجام شد، یک عمل ضروری بود زیرا منطقه خاص و حساسی مخصوصاً از نظر تراکم عروق خونی  است، پس مهم بود و درست این بود که هرچه زودتر تثبیت شود که طی عمل تقریباً دوساعته به حمدالله انجام شد. بعد از عمل نوساناتی در فشار خون و چند تا فاکتور خونی داشتیم و اگر بیمار یک بیمار معمولی بود، می‌شد این نوسانات را عادی تلقی و از آن عبور کرد اما خب چون دستگاه عصبی در وضعیت خاص و شکننده‌ای است، این تغییرات سیستمیک  توسط تیم پزشکی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بررسی‌ها انجام شده است. به هر صورت نوسانات الان وجود ندارد  و از این بابت خوشحالیم. منظورم از تغییرات سیستمیک، تغییراتی است خارج از دستگاه عصبی.»

رضا امیرخانی نویسنده حادثه پاراگلایدر سقوط بیمارستان
